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«Ніхто не погоджується». Ольга Цибульська вразила ціною гонорару за ведення весілля

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Цибульська назвала ціни своїх гонорарів
фото з відкритих джерел
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Співачка пояснила, чому відмовляється вести весілля 

Українська співачка Ольга Цибульська має неабиякий досвід роботи у веденні весіль. Артистка розповіла у коментарі проєкту «Тур зірками», скільки коштує її виступ на святі, пише «Главком». 

Ольга Цибульська зізналась, що втомилася від роботи ведучої на весіллях. Тож останній рік вона відмовлялася від цієї замовлень. До того ж вона збільшила свій гонорар за ведення весіль.

«Ніхто не погоджується». Ольга Цибульська вразила ціною гонорару за ведення весілля фото 1
фото: скриншот Радіо Люкс/YouTube

За словами зірки, поки що ніхто не погоджується запрошувати її на весілля за підвищеним прайсом. «Це дуже складно. Це по 8-9 годин на підборах, з підвішеним язиком, з відкритим ротом, тому я зараз називаю ціну, на яку мало хто погоджується – €10-15 тис. Поки що ніхто не погоджується, тому я маю вихідний», – розповіла виконавиця.

Артистка також зауважила, що вартість послуг ведучої вартує дорожче за виступ співачки.

Нагадаємо, Ольга Цибульська опинилася у центрі скандалу через свій концерт, який відбувся в День пам’яті жертв Голодомору. Співачка пояснила, чому вона не перенесла виступ на іншу дати та прокоментувала цей інцидент. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки для проєкту Розмова.

Також повідомлялося, Ольга Цибульська порівняла себе з Ліною Костенко та Вєркою Сердючкою, коментуючи свою публічність. За словами Олі Цибульської, вона не має такої публічності, як деякі відомі українці та зірки. Зокрема, вона згадала про письменницю Ліну Костенко та Вєрку Сердючку.

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Теги: весілля співачка Оля Цибульская

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