Іво Бобул назвав українського артиста, якого він любить

Співак часто критикує колег по сцені, але цього разу вийшло все навпаки

Музичний виконавець підтримав композитора Андрія Данилка, до якого в багатьох українців є претензії

Народний артист України Іво Бобул став на захист Вєрки Сердючки, як останнім часом потрапляє в скандали щодо російськомовних пісень в репертуарі. Хоча Бобул зазвичай відомий різкою критикою на адресу більшості сучасних виконавців, цього разу він став на бік композитора Андрія Данилка, який створив образ Сердючки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Культура».

В інтерв'ю обговорювали російськомовні композиції українських виконавців. В обговоренні цього питання Іво Бобул і згадав Сердючку.

«Мене бентежить одна людина. Я люблю цю людину за її творчий шлях, бо вона сама себе зробила. Це Вєрка Сердючка. Я розумію, що в неї є багато репертуару, який звучатиме тільки російською. Переробити це неможливо. Може зробити, але як воно піде – ніхто не знає. Не буде такого колориту... Може він переробить ще. Йому (Андрію Данилку. – «Главком») тяжко зараз. За інших співаків я не хвилююсь», – зазначив Бобул.

Іво Васильович впевнений, що Андрій Данилко знайде вихід з поточної ситуації. «Але він мудрий хлопець, думаю, що знайде, і в нього все вийде», – підсумував Бобул. Зазначимо, що навколо Вєрки Сердючки виникли скандали через виконання російськомовних хітів. Суперечки точаться навколо того, чи варто зберігати оригінальний колорит пісень, чи ж їх слід перекладати та виконувати виключно українською.

Іво Бобул відомий своєю різкою позицією щодо українського шоу-бізнесу. У багатьох інтерв’ю він наголошував, що нинішня сцена переповнена «одноразовими» артистами без голосу та школи. Бобул критикував, зокрема, і студію «Квартал 95». Співак неодноразово обурювався, що вони заполонили телебачення, витіснивши якісну музику.

Також Іво Бобул казав, в Олега Винника (який від початку повномасштабної війни виїхав за кордон) слабкий вокал, а популярність тримається здебільшого на образі для фанатів. Не подобався Бобулу і Дмитро Монатік (Monatik). Іво Васильович критикував його за «несерйозність» і «примітивність» музики.

Нещодавно народний артист України Іво Бобул висловив образу на видатного співака, композитора, одного із символів української пісні 1970–1990-х років Назарія Яремчука (1951–1995). Він зазначив, що поважав Яремчука як співака, але їхні стосунки як людей були поверхневими – «привіт-привіт» і більше нічого. Бобул натякнув на складніші обставини їхніх взаємин, але вирішив не вдаватися до подробиць, підкресливши, що «витерпів все».

Раніше «Главком» розповідав, що в Україні розгорілася дискусія навколо постаті російської співачки Алли Пугачової. Водночас музична виконавиця Євгенія Власова гастролює з гуртом Enigma та перекладає російськомовні хіти.