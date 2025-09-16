Головна Скотч Шоу-біз
Нова мовна омбудсменка виправдала Сердючку, але є нюанс

Максим Бурич
Олена Івановська підкреслила важливість моральної відповідальності артистів перед своєю аудиторією
Олена Івановська: «Законом громадянину України не заборонено виконання авторських пісень будь-якою мовою. Інша справа – моральна відповідальність…»

Нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська прокоментувала питання виступів українських артистів, які використовують російську мову, зокрема Андрія Данилка, який виступає під сценічним образом Вєрка Сердючка. Вона заявила, що закон не забороняє громадянам України виконувати авторські пісні будь-якою мовою, але наголосила на моральному аспекті. Про це Олена Івановська розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Олена Івановська зазначила, що законодавство забороняє лише публічне виконання фонограм, створених громадянами країни-агресора до 1991 року. Водночас закон не передбачає покарання для українських виконавців, які створюють російськомовні пісні. Заборона поширюється лише на спілкування російською мовою з публікою між виступами, як це робив, наприклад, Андрій Данилко.

Вона додала, що особисто ніколи не сприймала пісні Вєрки Сердючки як російські. На її думку, це стьоб, суржик або «макаронічна мова», яка висміює «малоросійство» та провінціалізм. У цьому вона провела паралель з персонажем Возним Тетерваковським з «Наталки Полтавки», який, попри недосконалу мову, є позитивним персонажем.

«Ми всі свого часу танцювали під Вєрку Сердючку. Але я, приміром, ніколи не сприймала його пісні як російські. Це стьоб, це суржик або – як кажуть – макаронічна мова. Такою ж мовою говорить і возний Тетерваковський у «Наталці Полтавці» – «теє то, як його…». Але він є позитивним персонажем, попри увиразнену автором малограмотність, бо, зрештою, він відпускає Наталку до коханого Петра навіть після того, як вона подала Тетерваковському рушники…», – розповіла Івановська. 

Однак, попри відсутність законодавчих обмежень, Олена Івановська підкреслила важливість моральної відповідальності артистів перед своєю аудиторією. За її словами, у сучасному травмованому війною суспільстві російськомовний контент сприймається вкрай негативно, і кожен артист має сам визначити для себе «точку неповернення» до використання мови агресора.

Раніше співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, висловилася про нещодавній конфлікт із мовним омбудсменом Тарасом Кремінем. Про це інформує «Главком».

Артистка вперше після скандального виступу з російськомовними хітами у Києві вийшла на сцену. Так, після гучної хвилі обговорень Вєрка влаштувала запальне шоу в Одесі. І одразу на початку не втрималася від саркастичної відповіді на закиди на свою адресу. Зірка привіталася з глядачами фразою: «Привіт, Одесо! З Всесвітнім днем намбуцмена».

Нагадаємо, відомий український співак та лідер гурту «Танок на майдані Конго» Олег Фагот Михайлюта висловився про Андрія Данилка, який виступає у образі Вєрки Сердючки. Як інформує «Главком», свою думку він сказав у інтерв’ю Oboz. ua.

За словами артиста, позиція колеги щодо того, що він не буде перекладати свої хіти на українську, бо це виходить неякісний матеріал, його обурює. Фагот припустив, у чому насправді причина такого рішення співака.

Як відомо, 13 червня відбувся концерт Вєрки Сердючки в одному з закладів Києва. Артистка заспівала російською деякі пісні зі свого репертуару. У мережі опублікували кадри з цього концерту, що викликали хвилю критики з боку українців, інформує Главком.

Користувачі мережі та відомі особистості обурились, що у Києві зі сцени досі можуть лунати пісні російською мовою.

Український телеведучий Віктор Дяченко зазначив, що подав скаргу до уповноваженого із захисту державної мови

Теги: Андрій Данилко мова українська мова пісня

