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    Шоу-биз

    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)

    • Розсилка
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)

    41-летняя пилот мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице

    На Гостомельской трассе в Киеве в результате ДТП погибла блогерша-мотоциклистка Елена Кузавини. Об инциденте сообщает dtp.kiev.ua.

    Утверждается, что девушка-водитель мотоцикла влетела в легковой автомобиль и умерла от полученных травм по дороге в больницу.

    Подробности трагедии появились на сайте полиции Киева.

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    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)
    Известная блогерша погибла в ужасной аварии под Киевом (фото)

    Так, водитель легковушки Volkswagen ехал по шоссе со стороны столицы. В момент выезда с обочины на проезжую часть в заднюю левую часть автомобиля въехал мотоцикл BMW. 41-летняя водитель мотоцикла от полученных травм скончалась в больнице. У водителя легковушки медики диагностировали сотрясение мозга. Правоохранители открыли по факту аварии уголовное производство. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

    На блог Кузавини в Instagram подписаны более 75 000 фолловеров.

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