Известная украинская телеведущая снялась в сериале «Коли ми вдома»



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Главные герои нового сезона сериала «Коли ми вдома»

Ведущая программы «Все буде добре» Надежда Матвеева сыграла саму себя

Совсем скоро стартует новый сезон популярного украинского сериала «Коли ми вдома». Как оказалось, кроме главных героев в проекте приняли участия украинские звезды, которые на съемочной площадке сыграют самих себя.

В одной из серий появится одна из любимых ведущих украинских домохозяек -Надежда Матвеева.

По сюжету совершенно случайно Надя, Наталья Богдановна и Катя вместе готовят печенье и отправляют его на конкурс, который выигрывают. Победу разделить невозможно. Чтобы выяснить, кто же по-настоящему владеет рецептом, их приглашают в студию к Надежде Матвеевой.

Ведущая не скрывает, что готова попробовать себя в любом образе, в котором увидит ее режиссер, хотя по жанру ближе комедия или мелодрама. Сериал «Коли ми вдома» стал дебютом для Нади.

«С одной стороны родная съемочная площадка и актеры, с которыми я хорошо знакома. С другой - процесс, во многом отличающийся от съемок «Все буде добре». Было интересно, и я все время представляла себе, как эта серия будет выглядеть на экране».

Надя призналась, что узнала себя, когда читала сценарий.

«Было приятно, что режиссер разрешил мне импровизировать и добавлять короткие реплики, соответствующие атмосфере программы, которую я веду. По состоянию и настроению один и тот же человек. Так что, получается, я практически не играла, а была собой».

Партнершами Нади по площадке стали Татьяна Шелига, Алена Алымова и Татьяна Зиновенко. «Актеры сериала частенько бывают в гостях во «Все буде добре» и я воспринимаю их как друзей и родственников. Самый яркий персонаж, как по мне, Наталия Богдановна», - рассказывает Надежда Матвеева.