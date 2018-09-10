Известная украинская телеведущая снялась в сериале «Коли ми вдома»
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Ведущая программы «Все буде добре» Надежда Матвеева сыграла саму себя
Совсем скоро стартует новый сезон популярного украинского сериала «Коли ми вдома». Как оказалось, кроме главных героев в проекте приняли участия украинские звезды, которые на съемочной площадке сыграют самих себя.
В одной из серий появится одна из любимых ведущих украинских домохозяек -Надежда Матвеева.
По сюжету совершенно случайно Надя, Наталья Богдановна и Катя вместе готовят печенье и отправляют его на конкурс, который выигрывают. Победу разделить невозможно. Чтобы выяснить, кто же по-настоящему владеет рецептом, их приглашают в студию к Надежде Матвеевой.
Ведущая не скрывает, что готова попробовать себя в любом образе, в котором увидит ее режиссер, хотя по жанру ближе комедия или мелодрама. Сериал «Коли ми вдома» стал дебютом для Нади.
«С одной стороны родная съемочная площадка и актеры, с которыми я хорошо знакома. С другой - процесс, во многом отличающийся от съемок «Все буде добре». Было интересно, и я все время представляла себе, как эта серия будет выглядеть на экране».
Надя призналась, что узнала себя, когда читала сценарий.
«Было приятно, что режиссер разрешил мне импровизировать и добавлять короткие реплики, соответствующие атмосфере программы, которую я веду. По состоянию и настроению один и тот же человек. Так что, получается, я практически не играла, а была собой».
Партнершами Нади по площадке стали Татьяна Шелига, Алена Алымова и Татьяна Зиновенко. «Актеры сериала частенько бывают в гостях во «Все буде добре» и я воспринимаю их как друзей и родственников. Самый яркий персонаж, как по мне, Наталия Богдановна», - рассказывает Надежда Матвеева.