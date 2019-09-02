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    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

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    <p>Кевин Харт</p> <p>instagram.com/kevinhart4real/</p> - Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП

    Кевин Харт

    instagram.com/kevinhart4real/

    Артиста госпитализировали с травмой спины

    Западные СМИ пишут о трагедии, разыгравшейся с голливудской звездой Кевином Хартом. Вечером в воскресенье 1 сентября актер попал в ДТП. Автомобиль, в котором ехал Харт, съехав с дороги, упал в кювет. Авария произошла на шоссе Малхоланд в районе Малибу в Калифорнии.

    Как отмечает издание TMZ, ссылаясь на представителей местной полиции, автомобиль врезался в деревянные ограждения, установленные вдоль обочины. За рулем в момент дорожно-транспортного происшествия был не Кевин Харт. Кроме артиста в машине был еще один человек.

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    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    Известный голливудский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП
    instagram.com/kevinhart4real/

    Наибольшие телесные повреждения получил водитель и актер, которого госпитализировали с травмой спины. Женщина-пассажир в госпитализации не нуждается. По информации полиции, согласно предварительным данным, водитель был трезв.

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