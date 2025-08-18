Головна Скотч Шоу-біз
Євробаченню – 70 років. Презентовано новий логотип конкурсу (фото)

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
У Євробачення є новий логотип у вигляді серця-хамелеону
фото: instagram.com/eurovision

Новий логотип конкурсу став більш виразним

Оргкомітет «Євробачення» презентував новий логотип до 70-річчя пісенного конкурсу, який відбудеться у 2026 році в Австрії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Відзначено, що новим візуальним елементом логотипу стало «серце-хамелеон». Воно складається з 70 шарів – по одному за кожен рік історії конкурсу.

Також було задіяно спеціальний шрифт – Singing Sans, який буде використовано на всіх цифрових платформах. За задумом, це дозволить бренду стати більш виразним у віртуальному просторі. Ба більше, оновлений логотіп охоплює унікальну курсивну літеру E.

Євробаченню – 70 років. Презентовано новий логотип конкурсу (фото) фото 1
фото: Суспільне

За словами директора конкурсу Мартіна Гріна, це оновлення відображає музичний та творчий розвиток бренду. Він вважає, що новий стиль є «сміливим, грайливим та сповненим сердечності».

Оновлений логотип почнуть використовувати ближче до конкурсу. Місце та місто организатори оголосять незабаром.

Нагадаємо, у 2025 році у кронкурсі переміг австрійський співак JJ. Після виступу у гранд-фіналі він подякував російській оперній співачці Анні Нетребко, яка є прихильницею диктатора Володимира Путіна.

Також співак виступив проти участі представника Ізраїлю на «Євробаченні» через ситуацію у Секторі Газа.


