  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне

    • Розсилка
    <p>Настя Каменских</p> <p>instagram.com/kamenskux/</p> - Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне

    Настя Каменских

    instagram.com/kamenskux/

    Певица не перестает удивлять поклонников своими образами

    Пока фанаты Насти Каменских ждут, что певица объявит о беременности, супруга Потапа позирует в бордовом комбинезоне с открытыми плечами. Брюки-клеш позволили визуально сделать силуэт более стройным и женственным. Волосы она собрала в пучок, оставив лишь пару прядей у лица.

    Поклонники пришли в восторг от образа Каменских. «Не ну обалденная», «Какая красотка», «Похожа на певицу Инну», «Какая стройная стала», – прокомментировали пост подписчики.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне
    instagram.com/kamenskux/

    На съемках также присутствовал Потап. Певица считает, что между влюбленными должна быть духовная связь. Она также уверена, что члены семьи должны оказывать друг другу поддержку.

    «Поддержка – это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека», – порассуждала певица.

     Читайте также: Жена украинского олигарха засветилась на Неделе высокой моды в Париже.


    Настя Каменских певица Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ