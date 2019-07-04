Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux/

Певица не перестает удивлять поклонников своими образами

Пока фанаты Насти Каменских ждут, что певица объявит о беременности, супруга Потапа позирует в бордовом комбинезоне с открытыми плечами. Брюки-клеш позволили визуально сделать силуэт более стройным и женственным. Волосы она собрала в пучок, оставив лишь пару прядей у лица.

Поклонники пришли в восторг от образа Каменских. «Не ну обалденная», «Какая красотка», «Похожа на певицу Инну», «Какая стройная стала», – прокомментировали пост подписчики.

На съемках также присутствовал Потап. Певица считает, что между влюбленными должна быть духовная связь. Она также уверена, что члены семьи должны оказывать друг другу поддержку.

«Поддержка – это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека», – порассуждала певица.

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