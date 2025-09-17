У США в ДТП загинув український режисер Ілля Ратман

Український митець Ілля Ратман загинув у віці 43 років

Український режисер, випускник Української кіношколи та фотограф Ілля Ратман загинув у віці 43 років у дорожньо-транспортній пригоді в США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську кіношколу та допис на сторінці Іллі Ратмана.

Ілля Ратман загинув 12 вересня 2025 року, коли його мотоцикл потрапив в аварію на трасі US 85 між Альбукерке, штат Нью-Мексико, та Ель-Пасо, штат Техас. Ратман загинув на місці. За словами близьких, Ілля «загинув, роблячи те, що любив: на новому байку, в подорожі, про яку давно мріяв».

фото: Ілля Ратман

скріншот

Ілля Ратман народився 13 червня 1982 року в Бердянську. Навчався в Дніпровському національному університеті та працював журналістом у виданні «Ділова столиця». У 2019 році він став студентом Української кіношколи, а згодом переїхав до Лос-Анджелеса.

Про смерть Іллі Ратмана розповів також український музичний продюсер Юрій Нікітін.

скріншот

Нагадаємо, 11 вересня, пішов з життя військовий психолог, один зі співзасновників ГО «Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права» Олександр Данілін. В ЛГБТ+ спільноті він відомий більше як дреґ-артист Марлен Шкандаль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Даніліна.