Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олексій Комаровський має рак шкіри
фото: aleks_komarovskyi/Instagram

Олексій Комаровський опублікував фото з операційної

Український режисер Олексій Комаровський, якому діагностували рак шкіри, переніс операцію на обличчі. Кінопродюсер розповів про свій стан. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Олексій Комаровський повідомив, що йому зробили вже третю операцію за цей рік. За його словами, втручання пройшло успішно. Операція тривала чотири години. «Третя операція за рік! Все минуло добре! Залишу тут на пам’ять про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція минає у максимально позитивній атмосфері і з музикою», – ділиться режисер.

Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото) фото 1
фото: aleks_komarovskyi/Instagram

На кадрах режисер показався після операції із пластирами на тілі та обличчі. Крім того, Олексій Комаровський опублікував фото з операційної, де він лежить, а лікар проводить маніпуляції.

Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото) фото 2
фото: aleks_komarovskyi/Instagram

Режисер зауважив, що операція пройшла у гарній атмосфері. Комаровський після операції віддячив лікаркам букетами квітів.

Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото) фото 3
фото: aleks_komarovskyi/Instagram

Як писав «Главком», українському режисеру та продюсеру Олексію Комаровському, відомого за фільмами «Коли ти вийдеш заміж?» та «Коли ти розлучишся?» діагностували онкологічне захворювання. У знаменитості виявили рак шкіри. Режисер розповів, що недуга поширилась на його обличчі. «У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше – його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде», – ділився режисер.

До слова, український режисер і кінопродюсер Олексій Комаровський, якому діагностували рак шкіри, розповів, як виявив у себе онкологічне захворювання. За словами Олексія Комаровського, спочатку його нічого не турбувало. Однак протягом кількох місяців на обличчі з’явилася пляма та прищ.

Читайте також:

Теги: рак онкологія шоубіз артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Платні додаткові функції можуть стати для компанії одним зі способів збільшити доходи
Spotify готує сервіс, який дозволить слухачам змінювати хіти
8 листопада, 03:38
Еліот Річардс: Я відчуваю почуття, які, чесно кажучи, неможливо передати словами.
35-річний футболіст вдруге переміг онкологію: деталі фантастичної боротьби за життя
7 листопада, 18:42
Сестричка Віка та Христина Соловій
Христина Соловій зустрілася із рок-зіркою 90-х Сестричкою Вікою у США (фото, відео)
29 жовтня, 18:03
Це вже друга судова суперечка Янґа з командою Трампа
Відомий рок-музикант подав позов проти Трампа на $10 млн
28 жовтня, 05:10
Ванесса Трамп є матір’ю онуки Дональда Трампа Каї Трамп (на фото ліворуч)
Колишня невістка Трампа заявила про перемогу над раком
26 жовтня, 11:20
Сумська, Зеленський, Писанка та інші знаменитості працювали на телеканалі «Інтер»
30 років «Інтеру». Які зірки починали свій шлях на телеканалі
21 жовтня, 15:58
У Ттеатрі Лесі Українки відбудеться прем’єра спеціальної ювілейної вистави
Куди сходити у Києві 19-25 жовтня: дайджест культурних подій
17 жовтня, 19:02
Ілона Гвоздьова: «Це мій другий день народження»
«Моє тіло завмерло». Ілона Гвоздьова опинилася під атакою дронів дорогою на роботу
14 жовтня, 11:35
Олександр Венедчук здобув популярність завдяки участі в «Лізі сміху»
Помер 32-річний український комік Олександр (Веня) Венедчук
13 жовтня, 20:19

Шоу-біз

Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото)
Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото)
Олег Скрипка розповів, скільки грошей витрачає на життя у Києві
Олег Скрипка розповів, скільки грошей витрачає на життя у Києві
Зірка серіалу «Емілі в Парижі» зʼявилася у вбранні українського бренду (відео)
Зірка серіалу «Емілі в Парижі» зʼявилася у вбранні українського бренду (відео)
Ірина Федишин вперше заспівала після трагедії (відео)
Ірина Федишин вперше заспівала після трагедії (відео)
Учасниця KATSEYE вперше з'явилася на сцені після струсу мозку: відео виступу шокує
Учасниця KATSEYE вперше з'явилася на сцені після струсу мозку: відео виступу шокує
Відомий співак пригадав, як росіяни благали його заспівати гімн України
Відомий співак пригадав, як росіяни благали його заспівати гімн України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
116K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
106K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua