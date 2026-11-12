Хворий на рак режисер Комаровський переніс операцію на обличчі (фото)

Олексій Комаровський опублікував фото з операційної

Український режисер Олексій Комаровський, якому діагностували рак шкіри, переніс операцію на обличчі. Кінопродюсер розповів про свій стан. Про це пише «Главком» із посиланням на допис зірки в Instagram.

Олексій Комаровський повідомив, що йому зробили вже третю операцію за цей рік. За його словами, втручання пройшло успішно. Операція тривала чотири години. «Третя операція за рік! Все минуло добре! Залишу тут на пам’ять про цей день, про вчасно проведену операцію, про мегапрофесійних лікарів і клініку, де навіть 4-годинна операція минає у максимально позитивній атмосфері і з музикою», – ділиться режисер.

На кадрах режисер показався після операції із пластирами на тілі та обличчі. Крім того, Олексій Комаровський опублікував фото з операційної, де він лежить, а лікар проводить маніпуляції.

Режисер зауважив, що операція пройшла у гарній атмосфері. Комаровський після операції віддячив лікаркам букетами квітів.

Як писав «Главком», українському режисеру та продюсеру Олексію Комаровському, відомого за фільмами «Коли ти вийдеш заміж?» та «Коли ти розлучишся?» діагностували онкологічне захворювання. У знаменитості виявили рак шкіри. Режисер розповів, що недуга поширилась на його обличчі. «У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше – його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде», – ділився режисер.

До слова, український режисер і кінопродюсер Олексій Комаровський, якому діагностували рак шкіри, розповів, як виявив у себе онкологічне захворювання. За словами Олексія Комаровського, спочатку його нічого не турбувало. Однак протягом кількох місяців на обличчі з’явилася пляма та прищ.