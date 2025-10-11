Головна Світ Соціум
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування
У травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати
фото з відкритих джерел

Байден наразі проходить курс променевої та гормональної терапії

Колишній президент США Джо Байден розпочав новий етап лікування агресивної форми раку, яку йому діагностували в травні. Як інформує «Главком», про це повідомив у суботу його прессекретар, якого цитує телеканал NBC News.

«У межах плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить курс променевої терапії та гормонального лікування», – розповів речник.

Як повідомило NBC News джерело, знайоме із ситуацією, курс променевої терапії триватиме п'ять тижнів і стане новим етапом у лікуванні Байдена.

Він уже приймає гормональні препарати у вигляді таблеток.

Минулого місяця 82-річний Байден також пройшов лікування раку шкіри.

Нагадаємо, у травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена.

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден переніс операцію з видалення уражень раку шкіри. 

До слова, президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Джо Байдена у тому, що він забороняв Україні бити по Російській Федерації.

