Помер 32-річний український комік Олександр (Веня) Венедчук

На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок і кілька операцій

13 жовтня помер український комік Олександр Венедчук, відомий під сценічним ім'ям Веня. Колишньому учаснику гумористичної команди «Ветерани космічних військ» було 32 роки. Про смерть гумориста повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram-сторінку команди.

На початку 2025 року Венедчук переніс крововилив у мозок. Після цього комік пережив кілька операцій. Причина смерті артиста наразі не розголошується.

Інформацію про час та місця прощання його друзі обіцяють надати, як тільки вона стане відомою.

Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, – український комік, який здобув популярність завдяки участі в гумористичній команді «Ветерани космічних військ». Разом із Владом Кураном та Артемом Дамницьким він виступав у телевізійному проєкті «Ліга сміху». У п'ятому сезоні команда стала чемпіоном під керівництвом актора Станіслава Боклана.

Після успіху на телебаченні гумористи розвивали власний YouTube-канал, де випускали розважальні шоу «Вікторина» та «Еліас». Згодом команда також започаткувала проєкт «Музична передача». На початку 2025 року Венедчуку стало зле під час знімань шоу «Еліас». Лікарі діагностували крововилив у мозок, після чого коміку провели екстрену операцію. Через стан здоров'я він тривалий час не брав участі у зніманнях і проходив реабілітацію.

У березні 2025 року гуморист почав поступово повертатися до творчої діяльності. Однак лікування тривало, і у вересні Венедчук повідомив про чергову операцію. «Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо, що все ок, життя продовжується, лікування продовжується», – розповідав тоді артист.

20 грудня 2025 року Венедчук оголосив про вихід із команди «Ветерани космічних військ», з якою був пов'язаний протягом восьми років. Він наголосив, що рішення ухвалив самостійно і жодних конфліктів із колегами не мав.