35-річний футболіст вдруге переміг онкологію: деталі фантастичної боротьби за життя

Вперше Еліот Річардс зіткнувся з раком у 2015 році

Валлійський футболіст Еліот Річардс вдруге переміг рак яєчка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

35-річний півзахисник розпочинав кар'єру в англійському «Брістоль Роверс». Він виступав за валійський «Баррі Таун Юнайтед», коли у лютому 2026 повідомив, що знову розпочав боротьбу з онкологією.

Нещодавно лікарі підтвердили, що Річардс знову переміг рак.

«Новина, на яку я так довго чекав… У мене більше немає раку! Після найтяжчого періоду в моєму житті я нарешті можу сказати, що лікарі підтвердили: я повністю позбувся раку.

Двічі зіткнувшись із раком яєчка, пройшовши хіміотерапію, серйозну операцію та всі супутні випробування, я відчуваю почуття, які, чесно кажучи, неможливо передати словами.

Були неймовірно тяжкі дні, моменти невизначеності та часи, коли здавалося, що світло в кінці тунелю ще дуже далеко. Але я продовжував боротися, продовжував вірити і ніколи не здавався. Я б не зміг пройти через все це без неймовірної підтримки моєї коханої Челсі-Джейн, батьків, мого пса Коді, сім'ї та друзів», – написав гравець у соцмережах.

Він також подякував лікарям, медсестрам та медичним працівникам, які дбали про нього протягом його лікування

Вперше Річардс зіткнувся з раком у 2015 році, коли виступав за англійську «Челтнем Таун». Колишній футболіст молодіжної збірної Уельсу (вік гравців до 21 року) розпочав лікування, і через сім місяців лікарі підтвердили, що він позбувся хвороби.

У 2016 році він відновив кар'єру.

Нагадаємо, п'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду оголосив про завершення кар'єри у збірній Португалії.