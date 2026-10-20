Відомий український режисер розповів, як виявив у себе онкологію

Режисер закликав перевіряти здоров’я, щоб виявляти можливі захворювання на ранніх стадіях

Український режисер і кінопродюсер Олексій Комаровський, якому діагностували рак шкіри, розповів, як виявив у себе онкологічне захворювання. Своєю історією він поділився на сторінці в Instagram, пише «Главком».

За словами Олексія Комаровського, спочатку його нічого не турбувало. Однак протягом кількох місяців на обличчі з’явилася пляма та прищ. Режисер не надавав цьому особливого значення, адже його це не трубувало. «Спочатку була просто якась червона пляма на обличчі декілька місяців. Потім якийсь прищ. Нічого не боліло, нічого не турбувало. Я думав, може, укус якийсь», – пригадав режисер.

Згодом знайома порадила йому звернутися до лікаря. Хоча режисер був упевнений, що рак йому не загрожує, він усе ж пройшов обстеження. У результаті лікарі діагностували в нього рак шкіри. «Моя подруга мені тричі сказала сходити перевіритися. Я пішов, думав: де я, а де рак, це нереально. Реально… Коли мені сказали, я аж пропітнів. Найпідступніше те, що зовні ураження може бути зовсім маленьким, а під шкірою – поширюватися значно глибше й ширше, ніж здається», – розповів Комаровський.

Олексій Комаровський закликав інших перевіряти шкіру та за можливості відвідувати дерматолога. Водночас він зауважив, що не кожна пляма означає рак, однак важливо стежити за своїм здоров’ям, адже рання діагностика захворювання підвищує шанси на успішне лікування та ремісію в майбутньому.

«Сходіть до дерматолога та перевірте шкіру. Це не означає, що кожна плямка – це рак, без паніки. Я про те, щоб ви перевірилися і знали, що все добре, або виявили його на ранній стадії і дали бій. Ваше здоров’я – у ваших руках», – закликав чоловік.

Нагадаємо, в українського режисера та продюсера Олексія Комаровського, відомого за фільмами «Коли ти вийдеш заміж?» та «Коли ти розлучишся?» діагностували онкологічне захворювання. У знаменитості виявили рак шкіри. Режисер говорить, що недуга поширилась на його обличчі. Олексій Комаровський зізнався в цьому публічно, оскільки розуміє, що не зможе це приховувати. Наразі йому потрібна термінова операція.