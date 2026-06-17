Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу
Джеремі Кларксон розповів про перебіг свого лікування від раку
66-річний британський телеведучий Джеремі Кларксон повідомив про онкологію. Журналіст має агресивну форму раку. Подробицями своєї хвороби він поділився в інтерв’ю під час свого шоу Clarkson's Farm. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.
За словами Джеремі Кларксона, у травні цього року лікарі діагностували йому онкологію. Тому він був змушений відійти від своїх справ та зник з екранів. Ведучий спочатку не уточнив, який саме в нього тип раку, однак зауважив, що форма онкології агресивна.
«Минулого тижня я зник на короткий час. Мені зробили біопсію, і виявилося, що це рак. Він агресивний, але його виявили дуже рано. Обіцяю, все буде гаразд», – поділився Кларксон.
Під час розмови британець зізнався, що мав рак простати. Йому вже видалили пухлину. «Простата, 10 % її мертві. Ті 10 %, де рак», – розповів він.
Джеремі Кларксон і допомога Україні
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джеремі Кларксон долучився до допомоги українцям. Ведучий організував збір коштів, на які придбали пікапи для евакуації Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200. Також Кларксон завантажив позашляховики гуманітарною допомогою.
«Завдяки щедрості тих, хто зробив пожертву, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними речами та відвезла до України, де їх тепер використовуватимуть для евакуації тих, хто опинився в пастці бойових дій. Молодці всі. Дійсно молодці», – писав Джеремі Кларксон у своєму дописі в Іnstagram.
Що відомо про Джеремі Кларксона
Джеремі Кларксон – популярний британський ведучий автомобільних програм на каналі ВВС Top Gear та The Grand Tour. Він є однією з найвідоміших зірок у Великій Британії.
Ще одним відомим проєктом зірки є його власне іменне шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), він розпочав роботу над ним у 2021 році.
Як розповідав «Главком», шоу «Ферма Кларксона» знято в тому ж документальному форматі, що і Top Gear / The Grand Tour: головний герой піддається різноманітним «фермерським» випробуванням, включаючи догляд за тваринами і збирання врожаю. Через те, що Кларксон не має великого досвіду в цій галузі, він найняв у помічники справжніх фермерів. І, судячи з трейлера, спостереження за реакцією справжніх фермерів на дії навіженого Джеремі – це окреме задоволення.
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