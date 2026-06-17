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Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Джеремі Кларксон лікується від раку простати
фото: АР

Джеремі Кларксон розповів про перебіг свого лікування від раку

66-річний британський телеведучий Джеремі Кларксон повідомив про онкологію. Журналіст має агресивну форму раку. Подробицями своєї хвороби він поділився в інтерв’ю під час свого шоу Clarkson's Farm. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

За словами Джеремі Кларксона, у травні цього року лікарі діагностували йому онкологію. Тому він був змушений відійти від своїх справ та зник з екранів. Ведучий спочатку не уточнив, який саме в нього тип раку, однак зауважив, що форма онкології агресивна.

«Минулого тижня я зник на короткий час. Мені зробили біопсію, і виявилося, що це рак. Він агресивний, але його виявили дуже рано. Обіцяю, все буде гаразд», – поділився Кларксон.

Джеремі Кларксон розповів про перебіг свого лікування від раку
Джеремі Кларксон розповів про перебіг свого лікування від раку
фото із соцмереж Джеремі Кларксона

Під час розмови британець зізнався, що мав рак простати. Йому вже видалили пухлину. «Простата, 10 % її мертві. Ті 10 %, де рак», – розповів він.

Джеремі Кларксон і допомога Україні 

Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу фото 1
фото: Іnstagram.com/jeremyclarkson

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джеремі Кларксон долучився до допомоги українцям. Ведучий організував збір коштів, на які придбали пікапи для евакуації Mazda BT-50, Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200. Також Кларксон завантажив позашляховики гуманітарною допомогою.

Відомий британський телеведучий, який допомагає Україні, повідомив про важку хворобу фото 2
фото: Іnstagram.com/jeremyclarkson

«Завдяки щедрості тих, хто зробив пожертву, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними речами та відвезла до України, де їх тепер використовуватимуть для евакуації тих, хто опинився в пастці бойових дій. Молодці всі. Дійсно молодці», – писав Джеремі Кларксон у своєму дописі в Іnstagram.

Що відомо про Джеремі Кларксона

Джеремі Кларксон – популярний британський ведучий автомобільних програм на каналі ВВС Top Gear та The Grand Tour. Він є однією з найвідоміших зірок у Великій Британії.

Випуск шоу «Топ Гір»

Ще одним відомим проєктом зірки є його власне іменне шоу «Ферма Кларксона» (Clarkson's Farm), він розпочав роботу над ним у 2021 році.

Випуск шоу «Ферма Кларксона»

Як розповідав «Главком», шоу «Ферма Кларксона» знято в тому ж документальному форматі, що і Top Gear / The Grand Tour: головний герой піддається різноманітним «фермерським» випробуванням, включаючи догляд за тваринами і збирання врожаю. Через те, що Кларксон не має великого досвіду в цій галузі, він найняв у помічники справжніх фермерів. І, судячи з трейлера, спостереження за реакцією справжніх фермерів на дії навіженого Джеремі – це окреме задоволення.

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Теги: Велика Британія рак хвороба телеведучий

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