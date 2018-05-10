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    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса

    • Сьогодні, 12:44
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    Наталья Могилевская, Сергей Притула и Потап
    Наталья Могилевская, Сергей Притула и Потап

    Украинская певица и продюсер удивила коллег своим умением

    На съемках шоу «СуперИнтуиция» встретились Наталья Могилевская и ее коллега по сцене рэпер и продюсер Потап, который совсем недавно отпраздновал свой день рождения.

    Для участников шоу подготовили непростых незнакомцев на тумбочках. Ими стали представители «звездной молодежи», среди которых − Мишель Андраде, Анастасия Востокова, Melovin, Костя Боровский, Жан Беленюк и другие.   

    Задача перед Натальей Могилевской и Потапом стояла весьма интересная: отгадать, кто же из знаменитых украинцев обладает скрытыми талантами. К примеру, танцует народные танцы, набивает татуировки, ест лезвия или работает электромонтером.

    Впечатлившись предложенными категориями, Наталья Могилевская решила тоже раскрыть неизвестный факт о себе.

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    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса
    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса
    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса
    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса
    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса
    Наталья Могилевская похвасталась, что может три часа просидеть в позе лотоса

    «Я могу три часа подряд просидеть в позе лотоса и отключить все мысли больше чем на минуту. А вы попробуйте хотя бы несколько секунд просто ни о чем не думать! − призналась певица.

    Увидев изумленное выражение лиц Потапа и Сергея Притулы, Могилевская пояснила, что такую способность она развила благодаря своему давнему хобби – гималайской Сиддха-йоге.

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