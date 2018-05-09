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    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела

    Вынужденный творческий отпуск пошел певице на пользу
    До рождения второго ребенка Светланы Лободы осталось меньше месяца. На время декрета 35-летняя украинская певица отправилась в США, где сняла роскошную двухэтажную виллу. Вместе с артисткой временно поменяли место жительство ее мама, дочь и творческая команда Лободы. Судя по фотографиям, которыми артистка регулярно делится в
    • Сьогодні, 08:29
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    Светлана Лобода на последнем месяце беременности
    Светлана Лобода на последнем месяце беременности

    Вынужденный творческий отпуск пошел певице на пользу

    До рождения второго ребенка Светланы Лободы осталось меньше месяца. На время декрета 35-летняя украинская певица отправилась в США, где сняла роскошную двухэтажную виллу. Вместе с артисткой временно поменяли место жительство ее мама, дочь и творческая команда Лободы.

    Судя по фотографиям, которыми артистка регулярно делится в соцсети, морской воздух благоприятно влияет на Лободу. Несмотря на последние месяцы беременности певица не успела набрать лишние килограммы, не страдает от токсикоза и изжоги, и смело фотографируется без макияжа. Поклонники артистки отмечают, что беременность Светлане к лицу и она хорошеет с каждым днем.

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    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела
    Беременная Светлана Лобода заметно похорошела

    Стоит отметить, что несмотря на то, что в СМИ приписали отцовство Тиллю Линдеманну из группы Rammstein, Лобода никак не комментирует эти слухи, а наоборот, подогревает всеми возможными способами.

    Так, недавно певица опубликовала в сети снимки на которых четко видно кольцо с бриллиантом. Но кто же подарил его артистке, до сих пор точно не известно.

    Напомним, что  о романе между 35-летней Лободой и 57-летним музыкантом Тиллем Линдеманном заговорили после фестиваля «Жара», который прошел прошлым летом в Баку. Во время фестиваля Тилль не отходил от украинской певицы ни на шаг и влюбленные с удовольствием позировали для фоторепортеров. Однако, сама певица до сих пор не прокомментировала эти слухи.

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