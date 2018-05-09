Беременная Светлана Лобода заметно похорошела

Вынужденный творческий отпуск пошел певице на пользу

До рождения второго ребенка Светланы Лободы осталось меньше месяца. На время декрета 35-летняя украинская певица отправилась в США, где сняла роскошную двухэтажную виллу. Вместе с артисткой временно поменяли место жительство ее мама, дочь и творческая команда Лободы. Судя по фотографиям, которыми артистка регулярно делится в



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Светлана Лобода на последнем месяце беременности

Вынужденный творческий отпуск пошел певице на пользу

До рождения второго ребенка Светланы Лободы осталось меньше месяца. На время декрета 35-летняя украинская певица отправилась в США, где сняла роскошную двухэтажную виллу. Вместе с артисткой временно поменяли место жительство ее мама, дочь и творческая команда Лободы.

Судя по фотографиям, которыми артистка регулярно делится в соцсети, морской воздух благоприятно влияет на Лободу. Несмотря на последние месяцы беременности певица не успела набрать лишние килограммы, не страдает от токсикоза и изжоги, и смело фотографируется без макияжа. Поклонники артистки отмечают, что беременность Светлане к лицу и она хорошеет с каждым днем.

Стоит отметить, что несмотря на то, что в СМИ приписали отцовство Тиллю Линдеманну из группы Rammstein, Лобода никак не комментирует эти слухи, а наоборот, подогревает всеми возможными способами.

Так, недавно певица опубликовала в сети снимки на которых четко видно кольцо с бриллиантом. Но кто же подарил его артистке, до сих пор точно не известно.

Напомним, что о романе между 35-летней Лободой и 57-летним музыкантом Тиллем Линдеманном заговорили после фестиваля «Жара», который прошел прошлым летом в Баку. Во время фестиваля Тилль не отходил от украинской певицы ни на шаг и влюбленные с удовольствием позировали для фоторепортеров. Однако, сама певица до сих пор не прокомментировала эти слухи.