Клопотенко нагодував японців борщем із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях

Переможець п'ятого сезону телешоу «МастерШеф» доєднався до програми розвитку ООН

Шеф-кухар Євген Клопотенко презентував в столиці Японії, Токіо, борщ, який приготував із продуктів, вирощених на розмінованих українських полях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі ресторатора та UNDP Ukraine (Програма розвитку ООН в Україні).

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України та UNDP Ukraine представили делегатам міжнародної конференції з питань гуманітарного розмінування Ukraine Mine Action Conference 2025 продукти, вирощені на розмінованих полях у межах проєкту Soul of Soil. Борошно, цибуля, картопля, морква та соняшникова олія подолали понад 8 тис. км з полів Миколаївщини, Херсонщини та Харківщини до Японії, аби розповісти світу про очищення української землі.

Євген Клопотенко навчив японців готувати борщ фото: Instagram/klopotenko

Під керівництвом зіркового шеф-кухаря 40 міжнародних делегатів міжнародної конференції разом приготували та скуштували борщ і галушки з цих інгредієнтів. «Для мене було важливо розповісти про Україну й нашу кухню на такій великій міжнародній події. На заході були присутні японські високопосадовці, журналісти та блогери. Буде дуже гарне інформаційне покриття і це ще один крок, щоб японці зрозуміли чий борщ насправді», – зазначив Євген Клопотенко.

Окрім урядовців та учасників Ukraine Mine Action Conference 2025 участь в заході взяла і амбасадорка гуманітарного розмінування, бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з Alyona Alyona) співачка Jerry Heil.

Євген Клопотенко та Jerry Heil в Токіо фото: Instagram/klopotenko

Раніше «Главком» писав, що Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину.