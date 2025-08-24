Головна Скотч Курйоз
Кримськотатарський блогер розкритикував Клопотенка через рецепт чебуреків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ескендер Зова звинуватив відомого ресторатора та шеф-кухаря у невігластві
скріншот з відео YouTube-каналу Luki

Клопотенко додав у кримськотатарську страву продукти, заборонені в Ісламі

Відомий кримськотатарський блогер, мовознавець Ескендер Зова розкритикував шеф-кухаря та ресторатора Євгена Клопотенка. Зова звинуватив його у невігластві через страву, яку Клопотенко подає у своєму ресторані та називає стравою кримськотатарської кухні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю блогера для YouTube-проєкту Luki.

За словами блогера, шеф-кухар у своєму рецепті чебурека вказав горілку та свину, які не притаманні кримському народові, оскільки люди, які сповідують Іслам, не вживають їх.

«Біляш і чебурек подавати зі свининою – це трошки знущання. Один відомий український кухар у своїх рецептах на сайті вказав горілку і свинину. І при всьому тому він написав, що це – «страви кримськотатарської кухні». Це невігластво», – каже він.

Блогер нагадав, що переважна більшість кримських татар сповідує Іслам. Ця релігія передбачає заборону на вживання певних продуктів.

«Чи дійсно всі татари не їдять свинину й не вживають алкоголь, я не знаю - свічку не тримав. Але в нашій кухні ніколи не було й не могло бути цих інгредієнтів. І біляш в оригіналі не міг бути зі свининою», – додав блогер.

Нагадаємо, шеф-кухаря, ресторатора та блогера Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських шкіл, звинуватили у тому, що страви, які він рекомендував, є несмачними. Клопотенко пояснив, що смак нового меню може бути і справді незвичним, проте кількість цукру, солі та хліба у новому шкільному меню відповідає нормам, рекомендованим Всесвітньою організацією охорони здоров’я для запобігання ризикам розвитку неінфекційних хвороб.

До слова, Клопотенко похвалився у соцмережах, що відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою.

Теги: Євген Клопотенко блогер кримські татари

