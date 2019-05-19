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    Шоу-биз

    Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе

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    <p>Кончита Вурст</p> <p>Фотоinstagram.com/conchitawurst/</p> - Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе

    Кончита Вурст

    Фотоinstagram.com/conchitawurst/

    Звезда исполнила хит Heroes

    30-летний певец из Австрии Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, поразил зрителей «Евровидения». Кончита вышла на сцену в Тель-Авиве в прозрачном комбинезоне и на шпильках.

    В финале конкурса Кончита исполнила хит Heroes победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерльова. Певица предстала в провокационном образе.

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    Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе
    Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе
    Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе
    Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе
    Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе
    instagram.com/conchitawurst/

    Обтягивающий комбинезон в сетку со страусиными перьями на руках она дополнила черным нижним бельем. Завершением аутфита стали ботинки на высокой шпильке и стильная фуражка. Выступление скандальной Кончиты Вурст зрители восприняли хорошо.

    Конкурс «Евровидение» в этом году завершился победой певца из Нидерландов. В финале выступила наша Верка Сердючка, которая зажгла зал в Тель-Авиве. 

    Евровидение
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