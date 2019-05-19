Кончита Вурст выступила на «Евровидении» в провокационном образе



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Кончита Вурст Фотоinstagram.com/conchitawurst/

Звезда исполнила хит Heroes

30-летний певец из Австрии Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, поразил зрителей «Евровидения». Кончита вышла на сцену в Тель-Авиве в прозрачном комбинезоне и на шпильках.

В финале конкурса Кончита исполнила хит Heroes победителя «Евровидения-2015» Монса Сельмерльова. Певица предстала в провокационном образе.

Обтягивающий комбинезон в сетку со страусиными перьями на руках она дополнила черным нижним бельем. Завершением аутфита стали ботинки на высокой шпильке и стильная фуражка. Выступление скандальной Кончиты Вурст зрители восприняли хорошо.

Конкурс «Евровидение» в этом году завершился победой певца из Нидерландов. В финале выступила наша Верка Сердючка, которая зажгла зал в Тель-Авиве.