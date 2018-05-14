Корпорация Фриды Кало судится с племянницей художницы

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Скандальная кукла Барби в образе Фриды Кало

В апреле американской компании Mattel временно запретили продавать куклу Барби в образе художницы Фриды Кало в Мексике

Недовольство Барби-Фридой выразила внучатая племянница Кало, которая утверждала, что производители использовали образ художницы без разрешения.

В связи с этим родственники Кало обратились в суд и добились временного запрета на продажу спорной куклы. В ответ корпорация Фриды Кало в Панаме (FKC) подала в суд на племянницу художницы.

В иске говорится о том, что Мара Кристина Ромео Пинедо, которая является акционером и членом совета директоров корпорации, с 2011 года ведет кампанию по дискредитации FKC. Кроме того, представители корпорации утверждают, что Пинедо узурпирует свою власть на лицензирование коммерческой продукции и использование имени Фриды в подобных проектах.

«Пинедо вместе со своей дочерью Марой де Анда Ромео опубликовали в сети поддельные пресс-релизы, в которых утверждалось, что FKC не владеет правами на использование имени художницы», — жалуется корпорация. По словам FKC, женщины управляют неофициальным сайтом и профилями в соцсетях, чтобы давать лицензии на использование имени Фриды Кало, в то время как это право есть исключительно у корпорации. Как говорят представители FKC, заявления родственников Кало — вмешательство в отношения между корпорацией и компанией Mattel.

Джерело: Buro 24/7