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    Корпорация Фриды Кало судится с племянницей художницы

    • Сьогодні, 18:13
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    Скандальная кукла Барби в образе Фриды Кало
    Скандальная кукла Барби в образе Фриды Кало

    В апреле американской компании Mattel временно запретили продавать куклу Барби в образе художницы Фриды Кало в Мексике

    Недовольство Барби-Фридой выразила внучатая племянница Кало, которая утверждала, что производители использовали образ художницы без разрешения.

    В связи с этим родственники Кало обратились в суд и добились временного запрета на продажу спорной куклы. В ответ корпорация Фриды Кало в Панаме (FKC) подала в суд на племянницу художницы.

    В иске говорится о том, что Мара Кристина Ромео Пинедо, которая является акционером и членом совета директоров корпорации, с 2011 года ведет кампанию по дискредитации FKC. Кроме того, представители корпорации утверждают, что Пинедо узурпирует свою власть на лицензирование коммерческой продукции и использование имени Фриды в подобных проектах.

    «Пинедо вместе со своей дочерью Марой де Анда Ромео опубликовали в сети поддельные пресс-релизы, в которых утверждалось, что FKC не владеет правами на использование имени художницы»,  жалуется корпорация. По словам FKC, женщины управляют неофициальным сайтом и профилями в соцсетях, чтобы давать лицензии на использование имени Фриды Кало, в то время как это право есть исключительно у корпорации. Как говорят представители FKC, заявления родственников Кало  вмешательство в отношения между корпорацией и компанией Mattel. 

    Джерело: Buro 24/7

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