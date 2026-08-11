Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Треба позбутися». Олег Скрипка вказав українцям на їхні недоліки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олег Скрипка розповів, чого варто позбутися українцям
фото: скриншот ПравдаТут Львів/YouTube

Олег Скрипка назвав головний «грішок» українців

Український співак та лідер гурту «Воплі Відоплясова» висловився про сучасне українське мистецтво та вказав на недоліки української нації. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артиста проєкту «Візія».

Олег Скрипка заявив, що українці досі мають залишки впливу «московської колонізації». На його думку, українська нація має низку рис, які впливають на її сучасне відчуття смаку.

Зокрема, співак вказав українцям на «низький стиль, вульгарність і жлобство». «За українською нацією є набутий «грішок» за віки московської колонізації – це низький стиль, вульгарність і жлобство. Я переконаний, що це не наша природа, тому що наш спадок – творчий, духовний, фольклорний, літературний, пісенний – має смак. Українська народна пісня має неймовірний смак», – вважає артист.

«Треба позбутися». Олег Скрипка вказав українцям на їхні недоліки фото 1
фото: скриншот ПравдаТут Львів/YouTube

Тож Скрипка вважає, що згаданих рис українцям варто позбуватися. «Сучасне суспільство не дотягує до цього спадку саме через відсутність смаку. Оцього жлобства українцям треба позбутися», – сказав музикант.

Олег Скрипка вважає, що українцям варто «тягнутися до високого» та споживати якісний культурний продукт.

Нагадаємо, музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка прокоментував свої слова про можливий державний переворот Артист зазначив, що інформація про уявний прихід військових до влади була спотворена й вирвана з контексту. Скрипка наголосив, що українці понад 10 років живуть в реаліях війни. І за цей час на нього персонально було здійснено серію потужних інформаційних атак.

Читайте також:

Теги: Олег Скрипка українці культура музика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Понад 240 тис. українців залишилися за кордоном від початку року
Українці різко збільшили кількість виїздів за кордон на початку літа
7 серпня, 10:34
Календар свят у серпні 2026 року
Державні та міжнародні свята у серпні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
26 липня, 21:15
Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 27 липня – 2 серпя: дайджест культурних подій
25 липня, 19:04
Політик вбачає принципову різницю між біженцями з Сирії та України
Німеччина зробила різку заяву про українських чоловіків
20 липня, 08:51
Ольгу приємно вразила людяність львів'ян
Українка зізналася, що найбільше вразило її у Львові після десяти років за кордоном
18 липня, 20:15
Будівля театру в Сумах після російського обстрілу
Атака по Сумах: вибухова хвиля пошкодила важливі культурні об'єкти
17 липня, 16:59
В Україні налічуються мільйони рибалок-любителів і кожного року їх кількість зростає
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
Анатолій Хостікоєв: Кінь навалив купу на сцені, коли у залі сиділа Юлія Тимошенко
Анатолій Хостікоєв: Кінь навалив купу на сцені, коли у залі сиділа Юлія Тимошенко
11 липня, 21:05
Сергій Пігура перебуває на стаціонарному лікуванні
У Затоці чоловік побив ветерана після зауваження про російську музику: поліція відкрила справу
11 липня, 19:01

Шоу-біз

Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля
Святкували три дні. Акторка Наталка Денисенко вперше поділилася світлинами з весілля
«Треба позбутися». Олег Скрипка вказав українцям на їхні недоліки
«Треба позбутися». Олег Скрипка вказав українцям на їхні недоліки
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК
Оля Полякова обурила українців заявами про концтабір та ТЦК
Євгенія Власова переспівала один зі своїх хітів (відео)
Євгенія Власова переспівала один зі своїх хітів (відео)
Лідер Kozak System Іван Леньо святкує 55-річчя: кар'єра та особисте життя музиканта
Лідер Kozak System Іван Леньо святкує 55-річчя: кар'єра та особисте життя музиканта
Ахтем Сеітаблаєв розповів про сина, який живе в окупованому Криму та російське громадянство
Ахтем Сеітаблаєв розповів про сина, який живе в окупованому Криму та російське громадянство

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
188K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
67K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua