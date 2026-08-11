«Треба позбутися». Олег Скрипка вказав українцям на їхні недоліки

Олег Скрипка назвав головний «грішок» українців

Український співак та лідер гурту «Воплі Відоплясова» висловився про сучасне українське мистецтво та вказав на недоліки української нації. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар артиста проєкту «Візія».

Олег Скрипка заявив, що українці досі мають залишки впливу «московської колонізації». На його думку, українська нація має низку рис, які впливають на її сучасне відчуття смаку.

Зокрема, співак вказав українцям на «низький стиль, вульгарність і жлобство». «За українською нацією є набутий «грішок» за віки московської колонізації – це низький стиль, вульгарність і жлобство. Я переконаний, що це не наша природа, тому що наш спадок – творчий, духовний, фольклорний, літературний, пісенний – має смак. Українська народна пісня має неймовірний смак», – вважає артист.

фото: скриншот ПравдаТут Львів/YouTube

Тож Скрипка вважає, що згаданих рис українцям варто позбуватися. «Сучасне суспільство не дотягує до цього спадку саме через відсутність смаку. Оцього жлобства українцям треба позбутися», – сказав музикант.

Олег Скрипка вважає, що українцям варто «тягнутися до високого» та споживати якісний культурний продукт.

Нагадаємо, музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка прокоментував свої слова про можливий державний переворот Артист зазначив, що інформація про уявний прихід військових до влади була спотворена й вирвана з контексту. Скрипка наголосив, що українці понад 10 років живуть в реаліях війни. І за цей час на нього персонально було здійснено серію потужних інформаційних атак.