Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Олег Скрипка закликає до військового перевороту? Співак пояснив свої слова на інтерв'ю

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
google social img telegram social img facebook social img
фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка
фото: Instagram/o.skrypka

Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» запевнив, що його слова інтерпретували неправильно

Музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка прокоментував свої слова про можливий державний переворот в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артиста.

Артист зазначив, що інформація про уявний прихід військових до влади була спотворена й вирвана з контексту. Скрипка наголосив, що українці понад 10 років живуть в реаліях війни. І за цей час на нього персонально було здійснено серію потужних інформаційних атак.

«Останніми днями в інфопросторі розгортається одна із них, шириться перекручена інформація, ніби я закликаю до військового перевороту. Це, звісно, – відверта маячня. Можна змалювати голуба, порізати його на шматки і склеїти з них хмару від вибуху. Тож мої слова були вирвані з контексту одного інтерв’ю, спотворені і подані у вигляді кавалків, які створюють абсолютно хибне враження. Деякі ворожі ЗМІ вирішили використати це, щоб зманіпулювати громадською думкою та посіяти розбрат», – зазначив Скрипка.

Йдеться про його нещодавнє інтерв'ю, в якому музикант зазначив – народ здебільшого обирає популістів. Через це лідеру колективу «Воплі Відоплясова» складно повірити, що в такій ситуації до влади можуть прийти сильні політики. «От я за військовий переворот. Щоб поставити нормального військового або навіть допустити до політики тільки військових. Все! Тих, хто пройшов бойові дії. Наприклад, «Мадяра» (командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді – «Главком») або таких волонтерів як Сергій Стерненко», – сказав тоді Скрипка.

Музикант зауважив, що з 2014 року він відвідує воїнів на фронті з концертами та гуманітарною допомогою. Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» написав, що бачив війну очима захисників і виходить із переконання: безумовно, до прийняття рішень у державі повинні бути долучені люди з бойовим досвідом. Але не задля перевороту, а задля справедливих і мудрих рішень.

«Я бачив війну очима наших захисників. І переконаний: саме ті, хто пройшов випробування на фронтах, будуть визначати майбутнє. Їхній досвід, сила духу і любов до Батьківщини повинні ставати фундаментом державного управління. Не для переворотів, а для справедливих і мудрих рішень, які створять краще майбутнє. Моя позиція незмінна: я – за добро, за віру, за перемогу, за сильну, квітучу, Україну. Наша сила в єдності», – підсумував Олег Скрипка.

Зазначимо, що Олег Скрипка відвідав церемонію прощання з лідером гурту Green Grey, Андрієм Дизелем Яценком, яка пройшла в столиці 23 жовтня.

Читайте також:

Теги: переворот соціальні мережі співак Олег Скрипка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В серпні Джину Сіммонсу виповнилось 76 років
Легендарний музикант потрапив у ДТП в Малібу. Його госпіталізували
9 жовтня, 18:13
Артисти поки не коментували російський терор вніч проти 10 жовтня
Переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття
10 жовтня, 12:11
Майклу Юджину Арчеру було 51 рік
В Нью-Йорку помер легендарний співак. Джамала відреагувала
15 жовтня, 09:10
Ветерани ТрО випустили музичну збірку до свого свята
Військові-музиканти випустили альбом до Дня ТрО
5 жовтня, 13:40
Додатки для побачень та сучасна культура знайомств стали джерелом розчарування для зумерів
Навіщо зумери ходять на побачення? Соцопитування показало новий тренд у стосунках
9 жовтня, 13:58
Покоління Z уже відрізняється від своїх батьків і дідусів-бабусь
TikTok замість кохання. Світ накрила сексуальна рецесія Соціум
25 жовтня, 21:00
Музикант, лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка біля труни з Андрієм Дизелем Яценком
Скрипка та Фагот на похоронах Дизеля з Green Grey розповіли про ідеології та знищення рок-н-ролу
23 жовтня, 20:01
Мандзюк та Терен часто з'являлися разом на різних заходах
Блогерка-мільйонниця заблокувала в соцмережах ветерана з шоу «Холостяк»
27 жовтня, 11:56
Диригент, музикант Дмитро Антонюк
Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок
Вчора, 19:58

Шоу-біз

Олег Скрипка закликає до військового перевороту? Співак пояснив свої слова на інтерв'ю
Олег Скрипка закликає до військового перевороту? Співак пояснив свої слова на інтерв'ю
Інсайд про «Кабаре» у Молодому театрі підтвердився. Показу вистави не буде
Інсайд про «Кабаре» у Молодому театрі підтвердився. Показу вистави не буде
Лобода та Галкін відірвались на закритій вечірці. Росіянин заспівав хіт Степана Гіги (відео)
Лобода та Галкін відірвались на закритій вечірці. Росіянин заспівав хіт Степана Гіги (відео)
Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок
Смерть керівника ансамблю ЗСУ Антонюка. Реакція Зіброва, Павліка, Сумської та інших зірок
Винник засвітився із Сердючкою. Відео артистів спровокувало лавину хейту
Винник засвітився із Сердючкою. Відео артистів спровокувало лавину хейту
Аліна Гросу опинилась в лікарні. Співачка показала, що з нею трапилось (фото)
Аліна Гросу опинилась в лікарні. Співачка показала, що з нею трапилось (фото)

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua