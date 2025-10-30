Олег Скрипка закликає до військового перевороту? Співак пояснив свої слова на інтерв'ю

Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» запевнив, що його слова інтерпретували неправильно

Музикант і лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка прокоментував свої слова про можливий державний переворот в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі артиста.

Артист зазначив, що інформація про уявний прихід військових до влади була спотворена й вирвана з контексту. Скрипка наголосив, що українці понад 10 років живуть в реаліях війни. І за цей час на нього персонально було здійснено серію потужних інформаційних атак.

«Останніми днями в інфопросторі розгортається одна із них, шириться перекручена інформація, ніби я закликаю до військового перевороту. Це, звісно, – відверта маячня. Можна змалювати голуба, порізати його на шматки і склеїти з них хмару від вибуху. Тож мої слова були вирвані з контексту одного інтерв’ю, спотворені і подані у вигляді кавалків, які створюють абсолютно хибне враження. Деякі ворожі ЗМІ вирішили використати це, щоб зманіпулювати громадською думкою та посіяти розбрат», – зазначив Скрипка.

Йдеться про його нещодавнє інтерв'ю, в якому музикант зазначив – народ здебільшого обирає популістів. Через це лідеру колективу «Воплі Відоплясова» складно повірити, що в такій ситуації до влади можуть прийти сильні політики. «От я за військовий переворот. Щоб поставити нормального військового або навіть допустити до політики тільки військових. Все! Тих, хто пройшов бойові дії. Наприклад, «Мадяра» (командира Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді – «Главком») або таких волонтерів як Сергій Стерненко», – сказав тоді Скрипка.

Музикант зауважив, що з 2014 року він відвідує воїнів на фронті з концертами та гуманітарною допомогою. Фронтмен гурту «Воплі Відоплясова» написав, що бачив війну очима захисників і виходить із переконання: безумовно, до прийняття рішень у державі повинні бути долучені люди з бойовим досвідом. Але не задля перевороту, а задля справедливих і мудрих рішень.

«Я бачив війну очима наших захисників. І переконаний: саме ті, хто пройшов випробування на фронтах, будуть визначати майбутнє. Їхній досвід, сила духу і любов до Батьківщини повинні ставати фундаментом державного управління. Не для переворотів, а для справедливих і мудрих рішень, які створять краще майбутнє. Моя позиція незмінна: я – за добро, за віру, за перемогу, за сильну, квітучу, Україну. Наша сила в єдності», – підсумував Олег Скрипка.

Зазначимо, що Олег Скрипка відвідав церемонію прощання з лідером гурту Green Grey, Андрієм Дизелем Яценком, яка пройшла в столиці 23 жовтня.