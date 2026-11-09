У Хмельницькому після атаки РФ спалахнули приватні будинки

Тюрін: інформація про загиблих і травмованих не надходила

Російський безпілотник вночі 9 листопада атакував Хмельницький і пошкодив житлову забудову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна та допис міського голови Олександра Симчишина.

«Унаслідок атаки російського безпілотника на обласний центр пошкоджено житлову забудову. Виникла пожежа у приватних житлових будинках», – написав Тюрін.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації уточнив, що на місці працюють рятувальники та всі необхідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Станом на цей час інформація про загиблих і травмованих не надходила. Кількість пошкоджених будинків у повідомленні не називається.

Повідомлення очільника міста

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про пошкодження приватних житлових будинків унаслідок чергової російської атаки. За його словами, триває гасіння пожежі, усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Ступінь пошкоджень з'ясовують.

Інформації про потерпілих на момент допису мер не мав. Симчишин також подякував силам протиповітряної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, у жовтні російські удари по Хмельниччині спричинили пожежі у приватних житлових будинках: пошкоджено шість осель. Під час пошуково-рятувальних робіт в одному з будинків рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження, ще двох постраждалих госпіталізували. У Кам'янець-Подільському районі тоді пошкоджено 10 житлових будинків, в одному з них загорілася літня кухня.

До слова, 25 жовтня російська атака пошкодила об'єкт енергетичної інфраструктури в Кам'янець-Подільському районі, а 27 жовтня «Хмельницькобленерго» повідомило, що через атаки критично пошкоджено електричне обладнання.

Також 3 листопада ввечері росіяни атакували Шепетівський район: за повідомленням Тюріна, у багатоквартирному будинку вибито вікна, пошкоджено легковий автомобіль. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Напередодні, 8 листопада, Тюрін повідомляв, що у Хмельницькому районі внаслідок російської атаки зруйновано один житловий будинок, ще 12 пошкоджено. Двоє людей зазнали незначних тілесних ушкоджень, рятувальники ліквідували пожежу.