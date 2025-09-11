Головна Скотч Шоу-біз
«Кримський міст». Акторка Катерина Кузнецова розкрила цинізм пропагандиста Тіграна Кеосаяна

Акторка та режисер мали один спільний проєкт ще до початку російської військової агресії проти України
фото: колаж Главком

Після початку війни в Україні у 2014 році зіркова уродженка Києва отримала пропозицію від росіянина

Українська акторка Катерина Кузнецова, яка відома зокрема роллю офіціантки Саші в російському серіалі «Кухня», мала перепалку з пропагандистом Кремля, режисером Тіграном Кеосаяном. Конфлікт стався ще до від'їзду акторки з РФ на початку 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Марічки Падалко

Кузнецова 13 років жила та працювала в Росії, періодично приїжджала в рідний Київ. Марічка Падалко поцікавилась, чи намагались прокремлівські режисери та продюсери залучити Катерину до пропагандистських проєктів після 2014 року. Кузнецова, яка активно зараз знімається в українських серіалах, зізналась – режисер Тігран Кеосаян мав нахабство запропонувати їй один з проєктів.

Катерина співпрацювала з росіянином ще у 2010 році. Тоді вона зіграла медсестру в одному з проєктів Кеосаяна, який знімали в Криму. Це, за словами Кузнецової, було востаннє, коли вона відвідувала півострів. Згодом, вже після окупації Криму, акторка отримала пропозицію від режисера.

«В нього є така риса – він не робить проби. Ти до нього приходиш на співбесіду. Прошу свого агента, щоб надіслав матеріал, почитати. Він мені скидує, називається «Кримський міст». Я випала з цього цинізму. Ну я ж теж з характером. Рома (на той час агент акторки. – «Главком») питає, чи буду. Кажу, скажи, що буду. І я не прийшла», – зазначила Катерина Кузнецова.

Після інциденту Кеосаян подзвонив Кузнецовій та запитав, що та собі дозволяє. Мовчати Катерина не стала.

«А що ви собі дозволяєте? Ви вирішили, що можете? А він: «Та там не про це, туди-сюди». В нас виникла не дуже красива розмова, в якій він мені дав зрозуміти: З таким підходом ти нічого не досягнеш. А я кажу, ну якщо зніматися в таких фільмах як ти, то в принципі нічого і не хочеться добиватися. Але у підсумку, дуже багато моїх колег там знялися, думаю за великі кошти», – зауважила акторка.

Катерина Кузнецова назвала пропагандиста деспотом, безпринципною та жахливою людиною. Тігран Кеосаян одружений з російською пропагандисткою, Маргаритою Симоньян. У грудні 2024 року режисера госпіталізували в критичному стані, він пережив клінічну смерть і згодом впав у кому. Стан залишається тяжким, без прогнозів на одужання. Щодо Симоньян, то днями стало відомо, що в неї діагностували рак.

Пропагандисти Тігран Кеосаян та Маргарита Сімоньян
Пропагандисти Тігран Кеосаян та Маргарита Сімоньян
фото: росЗМІ

Раніше «Главком» розповідав, як Кремль вмовляв співачку Аллу Пугачову не покидати Росію. Водночас онука музичної виконавиці Софії Ротару Софія Євдокименко сфотографувалась на тлі президента США Дональда Трампа.

