«Це як битися головою об цегляну стіну»: дружина Брюса Вілліса розповіла про хворобу актора

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Коли Брюсу Віллісу поставили діагноз, це принесло Еммі полегшення
фото: Emma Heming Willis/Instagram

Емма Гемінг Вілліс зізналася, що деменція зруйнувала їхнє спілкування з Брюсом

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса, Емма Гемінг Вілліс, зробила відверте зізнання, розповівши, що спочатку сприймала ранні симптоми деменції у чоловіка за проблеми у їхніх стосунках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на People.

Вона поділилася, що їй було складно зрозуміти, де закінчується хвороба і починається її чоловік. Емма помітила, що у Брюса знову з’явилося заїкання та труднощі у спілкуванні.

За її словами, це призводило до сильного розчарування. Вона відчувала, ніби «билася головою об цегляну стіну» у спробах зрозуміти, чому їхні розмови більше не складаються і чому їхні стосунки почали змінюватися. Вона зізналася, що сумнівалася, чи не руйнується їхній шлюб.

«Дуже складно було визначити, де закінчується Брюс, а де починається хвороба. Я помітила, що в нього знову з'явилася заїкання, але нізащо не подумала б, що це симптом фронтотемпоральної деменції», – розповіла Емма Гемінг Вілліс

Однак, коли Брюсу Віллісу поставили діагноз, це принесло Еммі полегшення.

«Було полегшення від усвідомлення: «Ага, це не мій чоловік, а хвороба забирає частини його мозку». Після цього я ніби пом’якшала», – розповіла вона.

Це розуміння, за її словами, допомогло їй по-новому подивитися на ситуацію, підійшовши до неї з більшим співчуттям.

Нагадаємо, легендарний актор Брюс Вілліс переїхав до нового будинку, розташованого неподалік від основної резиденції його родини. Рішення про переїзд було ухвалене в серпні, після того як його хвороба, фронтотемпоральна деменція, почала прогресувати.

За її словами, хоч це рішення і було непростим, воно стало необхідним для організації цілодобового медичного нагляду. Новий дім спеціально облаштований таким чином, щоб зменшити рівень шуму та полегшити пересування Вілліса. Його рідні – дружина та діти – проводять з ним більшу частину часу, регулярно приїжджаючи на спільні сніданки та вечері, допомагаючи в побуті та підтримуючи спілкування.

