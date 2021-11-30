Ксения Мишина ответила на хейт из-за пикантных фото

Холостячка поделилась откровенными снимки в купальнике из Абу-Даби

Известная украинская актриса Ксения Мишина полетела на отдых в Абу-Даби, откуда делится пикантными снимками в купальнике.

Фото misha.k.ua

Однако, не всем подписчикам Ксении понравились новые фотографии. Многие негодуют в комментариях по поводу того, что снимки вышли слишком открытыми. Ксения, в свою очередь решила не создавать скандал, а всего лишь удивилась такой реакции своих подписчиков.

Свой ответ Ксения опубликовала в следующем посте, где написала: «Почему вы так шеймите своё тело? За что так предаёте себя и предаёте всех остальных женщин? Откуда столько ненависти к себе же и тому, что отличает вас от мужчин?».

Фото misha.k.ua

Напомним, что ранее актриса откровенно рассказала о своих панических атаках, которые даже довели ее до психбольницы. Мишина вспомнила, что первая атака произошла у нее в 18-летнем возрасте, когда она училась в экономическом университете.