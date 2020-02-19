Кто сделал для украинского языка больше? Ирину Билык сравнили с Тарасом Шевченко



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Ирина Билык

«Украинская Мадонна» начала писать украиноязычные песни с 1989

Популярная украинская певица Ирина Билык рассказала в интервью Петру Маге, как начала писать украинские песни. Ее также сравнили с Тарасом Шевченко, ведь по мнению ведущего, ее песни популяризировали украинский язык.

«Я считаю, что ты сделала для украинского языка не меньше чем выдающиеся поэты. В школе стихи Шевченко заставляли учить на память. А твои песни учили добровольно. Ты тогда для развития украинской песни сделала очень много», - заявил ведущий.

Ведущий программы также вспомнил, как на концертах в Луганске, Донецке публика с полуслова подхватывала за Ириной ее украиноязычные хиты.

По словам Ирины, она начала петь украинские песни только потому, что готовилась на конкурс «Червона рута» и с детства она – русскоязычная.

«Впервые я заставила себя в 1989 году, когда приехала в Черновцы и хотела показать Украине, что я талантливая девушка и могу писать стихи на украинском языке. Тогда появились «Одинока», «Божевільна», «Так просто», «Я іду на війну». Это песни, которые выливались из меня, потому что я один раз попробовала и у меня получилось», - рассказала Билык.

Ранее сообщалось, билеты на юбилей Билык размели за два месяца до концерта.