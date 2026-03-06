Кравець розповіла про проблеми у шлюбі після мобілізації чоловіка

Кравець поділилася тим, як війна змінила її чоловіка

Шлюб акторки та ексучасниці студії «Квартал 95» Олени Кравець та її чоловіка Сергія Кравець змінився. Це сталося після того, як чоловік акторки пішов на фронт. Олена Кравець розповіла, що стало причиною складнощів у стосунках та чому вона не хоче виносити особисте життя на загал. Про це артистка розповіла в інтерв’ю Маші Єфросининій, передає «Главком».

За словами Олени Кравець її чоловік дуже змінився після того, як пішов на фронт. Саме на цьому дружина військового наголосила, коментуючи чутки про те, що в її шлюбі нині складнощі. «Я можу сказати на сьогоднішній день одне. Після того як Сергій пішов у військо, все дуже змінилося. Радикально змінився він. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в обставинах, в яких не можна не дорослішати. Інколи треба залишатися стрижнем, скалою», – зізналася Кравець.

Олена Кравець перебуває у шлюбі з Сергієм Кравцем фото з відкритих джерел

Після того, як Сергій Кравець долучився до війська у жовтні минулого року, акторка рідко бачиться з чоловіком. Водночас вона зізналася, що їй подобається те, як змінився її коханий. «Мені здається, що в нього змінилася картина світу. Він переоцінив багато чого у своєму житті, переглянув певні моменти. Ми не часто бачимося зараз, але коли ми бачимося я усвідомлюю, що мені подобається, що я бачу і я його таким не знаю. Не можу більше нічого сказати, але тенденція непогана», – додала вона.

Олена Кравець та Сергій Кравець виховують трьох дітей фото: Іnstagram/lennykravets

На цьому Олена Кравець закінчила свою відповідь про шлюб та зауважила, що не хоче ділитися особистим публічно. Кравець пояснила, що проблеми її родини стосуються не лише її, але й її рідних.

Акторка пояснила, що не готова поки що обговорювати свої родинні проблеми. «Моє особисте життя останнім часом я не виношу на загал, тому що я іноді сама для себе не можу до кінця сформулювати, що відбувається і розібратись. Кожного разу, коли мене питають про це, я згадую, що в цій історії є, як мінімум, мій чоловік, мої діти, мій тато і батьки його. І я, умовно кажучи, відповідаю за них усіх», – поділилася артистка.

Нагадаємо, Олена Кравець виступила з моновиставою «Можна я просто посиджу?» в Кривому Розі. Саме з цього міста вона родом. На захід прийшов батько Олени Кравець, 86-річний Юрій Маляшенко. В моновиставі Кравець відкриває особисту сторону свого життя. Вона сама виступає на сцені без партнерів, поєднуючи гумор, драму та емоційну відвертість. Кравець розплакалась на сцені, коли її батько піднявся на сцену та вручив квіти доньці.