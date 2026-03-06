Надихнулися Сердючкою? Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні

Велика Британія на Євробаченні регулярно отримує низькі бали від телеголосування, що заважає країні бути високо

Назва пісні британського виконавця Look Mum No Computer звучатиме знайомо для українців

Look Mum No Computer з піснею Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три») представить Велику Британію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Великої Британії на конкурсі Кількість виступів: 67 Дебют країни: 1957 рік (Patricia Bredin – All, сьоме місце) Найкращий результат: перемога (Sandie Shaw – Puppet on a String, 1967 рік; Lulu – Boom Bang-a-Bang, 1969 рік; Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me, 1976 рік; Bucks Fizz – Making Your Mind Up, 1986 рік; Katrina and The Waves – Love Shine A Light, 1997 рік) Минулорічний результат: дев'ятнадцяте місце (Remember Monday – What The Hell Just Happened?)

Вибір виконавця

Представника Великої Британії на Євробаченні-2026 обрали після тривалого пошуку, який очолював директор британського євробаченського проєкту Девід Мей разом із виконавчим продюсером BBC Studios та головою делегації Великої Британії Ендрю Картмелл.

Оголошення відбулося в прямому ефірі популярного ранкового шоу The Scott Mills Breakfast Show на радіостанції BBC Radio 2. Артистом від Великої Британії став Look Mum No Computer.

Керівництво мовника пояснило, чому обрало такого артиста. Зокрема, керівниця розважального напряму BBC Kalpna Patel-Knight заявила, що участь Look Mum No Computer стане яскравою подією для країни. За її словами, артист має сміливе творче бачення, унікальне звучання та енергійний стиль виступів, що робить його незабутнім виконавцем. Вона також наголосила, що Look Mum No Computer уособлює те, що Велика Британія хоче показати на сцені Євробачення – креативність, амбіції та характерний британський гумор.

У свою чергу керівниця BBC Studios Suzy Lamb підкреслила, що команда прагнула знайти справді оригінального артиста.

Вибір пісні

Представник Великої Британії виступить на Євробачення 2026 з піснею Eins, Zwei, Drei – незвичною синт-поп композицією з гумористичним і дещо абсурдним настроєм. Символічно, що назва пісні одразу ж асоціюється з одним з найуспішніших виступів України на Євробаченні – Вєркою Сердючкою, яка співала: «Eins, Zwei, Drei, tanzen»

Трек поєднує електронне звучання з елементами експериментальної попмузики. У вокальній подачі критики помічають певну схожість із манерою Damon Albarn із гурту Blur, зокрема з їхнім хітом Girls & Boys. Наприкінці композиції музика різко змінюється – ритм переходить у більш важкий глем-рок.

Основна ставка у британській заявці зроблена на новизну та гумор. У тексті пісні є іронічні рядки та несподівані рими. Наприклад, слово pepperoni римується з feeling okey-dokey. Інші рядки також мають жартівливий характер і відсилають до британських кулінарних стереотипів, зокрема десерту roly-poly із заварним кремом.

Кліп на пісню також підкреслює комедійний стиль виконавця. У відео Look Mum No Computer, зокрема, занурює печиво в кухоль із запеченою квасолею, а також керує старим автомобілем, до якого прикріплені синтезатор і вогнегасник.

Пісня представника Великої Британії на Євробаченні-2026: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три»)

Look Mum No Computer – мультиінструменталіст, експериментальний виконавець електронної музики, композитор і творець унікальних музичних пристроїв.

У 2016 році Баттл запустив власний YouTube-канал Look Mum No Computer, де почав демонструвати створення незвичайних електронних інструментів та експериментувати зі звуком. З того часу канал зібрав понад 85 мільйонів переглядів, а загальна аудиторія артиста в соціальних мережах перевищила 1,4 мільйона підписників.

Сам музикант зізнався, що для нього участь у Євробаченні – це особливий момент. «Я завжди був великим фанатом Євробачення і люблю ту магічну радість, яку цей конкурс приносить мільйонам людей щороку. Тому можливість стати частиною цієї історії та представляти Велику Британію – велика честь для мене», – сказав Баттл.

Виконавець також пообіцяв, що принесе на сцену конкурсу всю свою креативність і багаторічний досвід створення музики та електронних інструментів: «Я багато років створюю власні музичні ідеї з нуля та документую цей процес. На сцену я принесу всю свою творчість. Сподіваюся, Євробачення готове до синтезаторів!»

