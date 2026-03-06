Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Надихнулися Сердючкою? Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Велика Британія на Євробаченні регулярно отримує низькі бали від телеголосування, що заважає країні бути високо
фото: Eurovision World

Назва пісні британського виконавця Look Mum No Computer звучатиме знайомо для українців

Look Mum No Computer з піснею Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три») представить Велику Британію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Великої Британії на конкурсі 

Кількість виступів: 67

Дебют країни: 1957 рік (Patricia Bredin – All, сьоме місце)

Найкращий результат: перемога (Sandie Shaw – Puppet on a String, 1967 рік; Lulu – Boom Bang-a-Bang, 1969 рік; Brotherhood of Man – Save Your Kisses for Me, 1976 рік; Bucks Fizz – Making Your Mind Up, 1986 рік; Katrina and The Waves – Love Shine A Light, 1997 рік)

Минулорічний результат: дев'ятнадцяте місце (Remember Monday – What The Hell Just Happened?)

Вибір виконавця

Представника Великої Британії на Євробаченні-2026 обрали після тривалого пошуку, який очолював директор британського євробаченського проєкту Девід Мей разом із виконавчим продюсером BBC Studios та головою делегації Великої Британії Ендрю Картмелл.

Оголошення відбулося в прямому ефірі популярного ранкового шоу The Scott Mills Breakfast Show на радіостанції BBC Radio 2. Артистом від Великої Британії став Look Mum No Computer. 

Керівництво мовника пояснило, чому обрало такого артиста. Зокрема, керівниця розважального напряму BBC Kalpna Patel-Knight заявила, що участь Look Mum No Computer стане яскравою подією для країни. За її словами, артист має сміливе творче бачення, унікальне звучання та енергійний стиль виступів, що робить його незабутнім виконавцем. Вона також наголосила, що Look Mum No Computer уособлює те, що Велика Британія хоче показати на сцені Євробачення – креативність, амбіції та характерний британський гумор.

У свою чергу керівниця BBC Studios Suzy Lamb підкреслила, що команда прагнула знайти справді оригінального артиста.

Вибір пісні

Представник Великої Британії виступить на Євробачення 2026 з піснею Eins, Zwei, Drei – незвичною синт-поп композицією з гумористичним і дещо абсурдним настроєм. Символічно, що назва пісні одразу ж асоціюється з одним з найуспішніших виступів України на Євробаченні – Вєркою Сердючкою, яка співала: «Eins, Zwei, Drei, tanzen»

Трек поєднує електронне звучання з елементами експериментальної попмузики. У вокальній подачі критики помічають певну схожість із манерою Damon Albarn із гурту Blur, зокрема з їхнім хітом Girls & Boys. Наприкінці композиції музика різко змінюється – ритм переходить у більш важкий глем-рок.

Основна ставка у британській заявці зроблена на новизну та гумор. У тексті пісні є іронічні рядки та несподівані рими. Наприклад, слово pepperoni римується з feeling okey-dokey. Інші рядки також мають жартівливий характер і відсилають до британських кулінарних стереотипів, зокрема десерту roly-poly із заварним кремом.

Кліп на пісню також підкреслює комедійний стиль виконавця. У відео Look Mum No Computer, зокрема, занурює печиво в кухоль із запеченою квасолею, а також керує старим автомобілем, до якого прикріплені синтезатор і вогнегасник.

Пісня представника Великої Британії на Євробаченні-2026: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три»)

Look Mum No Computer – мультиінструменталіст, експериментальний виконавець електронної музики, композитор і творець унікальних музичних пристроїв.

У 2016 році Баттл запустив власний YouTube-канал Look Mum No Computer, де почав демонструвати створення незвичайних електронних інструментів та експериментувати зі звуком. З того часу канал зібрав понад 85 мільйонів переглядів, а загальна аудиторія артиста в соціальних мережах перевищила 1,4 мільйона підписників.

Сам музикант зізнався, що для нього участь у Євробаченні – це особливий момент. «Я завжди був великим фанатом Євробачення і люблю ту магічну радість, яку цей конкурс приносить мільйонам людей щороку. Тому можливість стати частиною цієї історії та представляти Велику Британію – велика честь для мене», – сказав Баттл.

Виконавець також пообіцяв, що принесе на сцену конкурсу всю свою креативність і багаторічний досвід створення музики та електронних інструментів: «Я багато років створюю власні музичні ідеї з нуля та документую цей процес. На сцену я принесу всю свою творчість. Сподіваюся, Євробачення готове до синтезаторів!»

Нагадаємо, що один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню. Noam Bettan з композицією Michelle («Мішель») виступить на конкурсі у Відні.

До слова, Румунія повертається на Євробачення після трирічної перерви з піснею на перетині року й опери.

Теги: Євробачення Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

7 лютого Україна обрала свою представницю на Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Нею стала співачка Leleka з піснею «Ridnym»
Не вистачало лише кокошніка. Про те, чим закінчився Національний відбір Євробачення
8 лютого, 14:21
Уляна Ольгина стала першою в історії естонського національного відбору українкою
«Як це, українка представлятиме Естонію на Євробаченні?» Співачка з Вінниччини підкорює Таллінн
11 лютого, 20:30
Руслана розсекретила свою фаворитку, чим порушила правила нацвідбору
Руслана порушила правила під час нацвідбору Євробачення
7 лютого, 22:01
Користувачі Threads звернули увагу на незвичний стиль зйомки виступу Leléka
Оператор переможниці Нацвідбору відповів на закиди про «п'яну» зйомку виступу
8 лютого, 16:48
Eva Marija у фіналі люксембурзького відбору на Євробачення 2026 стала найкращою і в голосуванні журі, і в голосуванні глядачів
Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу
11 лютого, 20:47
Естонію вперше на Євробаченні представить жіночий гурт
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні
14 лютого, 23:32
На минулому домашньому Євробаченні у Відні Австрія отримала нуль балів
Визначився представник Австрії на домашньому Євробаченні
21 лютого, 16:58
Dara отримує в коментарях багато хейту від болгар, яким не подобається ані співачка, ані її пісня
У співпраці з другом Кіркорова. Болгарія обрала пісню для Dara на Євробачення 2026
4 березня, 16:16
Австралія вирішила четвертий рік поспіль відмовитися від національного відбору та обрати представника внутрішнім відбором
Dami Im напророкувала. Визначилася заявка Австралії на Євробаченні
4 березня, 17:16

Шоу-біз

Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію
Олена Кравець розповіла, як втратила роботу та репутацію
Надихнулися Сердючкою? Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні
Надихнулися Сердючкою? Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні
Кравець розповіла про проблеми у шлюбі після мобілізації чоловіка
Кравець розповіла про проблеми у шлюбі після мобілізації чоловіка
Російська акторка заявила про ненависть до Путіна та різко висловилася про політику Трампа
Російська акторка заявила про ненависть до Путіна та різко висловилася про політику Трампа
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
Путін привітав з днем народження акторку, родом з України
Один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню
Один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню

Новини

УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39
НАТО посилило протиракетну оборону після перехоплення ракети з Ірану над Туреччиною
Сьогодні, 04:32
Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua