Неаполітанці допомогли перемогти. Італія обрала свого учасника на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Італія вісім років поспіль фінішує у десятці найкращих на Євробаченні
фото: RAI

На головний музичний конкурс Європи від Італії поїде представник неаполітанської пісні

Sal Da Vinci з піснею Per sempre sì («Назавжди «Так») представить Італію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Італії на конкурсі 

Кількість виступів: 50

Дебют країни: 1956 рік (Tonina Torielli – Amami se vuoi та Franca Raimondi – Aprite le finestre, без місця)

Найкращий результат: перемога (Gigliola Cinquetti – Non ho l'età, 1964 рік; Toto Cutugno – Insieme: 1992, 1990 рік; Måneskin – Zitti e buoni, 2021 рік)

Минулорічний результат: п'яте місце (Lucio Corsi – Volevo essere un duro)

San Remo 2026

Фестиваль Сан-Ремо, що проводиться з 1948 року, традиційно є не просто конкурсом пісні, а культурним феноменом, який об'єднує націю. Він є як потужною платформою для музикантів, які представляють свої треки Італії та збирають великі прослуховування та перегляди, а також ведуть боротьбу за поїздку на Євробачення 2026.

У Sanremo 2026 у категорії Campioni (є ще категорії Giovani та Area Sanremo – для молодих артистів) взяли участь 30 артистів, які протягом п’яти конкурсних вечорів виконували свої пісні на сцені театру Teatro Ariston. Підсумковий рейтинг формувався шляхом поєднання результатів попередніх трьох шоу (без урахуванні четвертої ночі, яка присвячена каверам) та заключної ночі.

За підсумками усіх виступів до наступного раунду потрапили Sal Da Vinci, Sayf, Ditonellapiaga, Arisa та Fedez разом із Marco Masini. Голосування у суперфіналі розподілялося між прес-журі (33%), радіо-журі (33%) та телеголосуванням (34%).

Перемогу здобув Sal Da Vinci з піснею Per sempre sì, набравши 22,2% голосів, випередивши Sayf з (21,9%) та Ditonellapiaga (20,6%). Примітно, що остання з перерахованих була фан-фавориткою, а її пісня Che fastidio отримала перше місце у суперфіналі від радіожурі та преси, але через відсутність підтримки від глядачів вона не здобула загальну перемогу. 

Після фестивалю мовник RAI підтвердив, що Sal Da Vinci прийняв запрошення представити Італію на Євробаченні-2026 (виконавці мають право відмовитися, і право виступу на головному музичному конкурсі Європи перейде до наступного за рейтингом). 

Виступ представника Італії на Євробаченні-2026: Sal Da Vinci – Per sempre sì («Назавжди «Так»)

56-річний Sal Da Vinci (справжнє ім’я – Сальваторе Майкл Соррентіно) вже багато років є помітною фігурою італійської та неаполітанської музичної й театральної сцени. Хоча артист народився у Нью-Йорку, виріс він у Неаполі, де живе й нині.

Його батько, відомий виконавець неаполітанської пісні Mario Da Vinci, став головним натхненням для майбутньої кар’єри сина. Саме завдяки йому Sal Da Vinci почав виступати ще в дитинстві: на сцені фактично з шести років. У 1976 році він дебютував у музичній індустрії, записавши разом із батьком кавер на пісню Miracolo 'e Natale авторів Альберто Шіотті та Тоні Ільйо.

За десятиліття кар’єри артист випустив десятки альбомів, багато з яких створив разом із батьком, розвиваючи традицію неаполітанської музики. Його останній альбом Siamo gocce di mare вийшов у 2021 році. А сингл Rossetto e caffè, випущений у 2024-му, набрав понад 74 мільйони прослуховувань на Spotify.

Да Вінчі вже має досвід участі в Festival di Sanremo: у 2009 році він виступав із піснею Non riesco a farti innamorare та посів третє місце. Раніше, у 1994 році, артист також переміг на конкурсі Festival Italiano.

Нагадаємо, що 17-річна співачка представить Францію на Євробаченні у Відні. Monroe стане однією з наймолодших виконавиць в історії на головному музичному конкурсі Європи. 

До слова, Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні. Назва пісні британського виконавця Look Mum No Computer (Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три»)) звучатиме знайомо для українців. 

Теги: Євробачення Італія

