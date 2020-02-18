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    Кристина Соловий открыла бал в Вене

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    Кристина Соловий открыла бал в Вене

    Артистка открыла светское мероприятие и исполнила чувственные песни из своего репертуара

    Бал состоялся 15 февраля в центре австрийской Вены – дворце Ферстель. Для светского события Христина Соловий подобрала особые песни.

    В частности, открывать вечер она решила романтичным треком «Тримай»., который называют одой влюбленным. Исполняла артистка композицию в сопровождении венского оркестра.

    «Для меня было необычайной честью присоединиться своей песней к роскошной программе бала. Атмосфера дворца впечатляющая, и хотелось запомнить каждое мгновение. Но самое большое восхищение и радость на протяжении всего бала вызвала у меня мысль о том, каким счастливым был бы на этом празднике Иван Франко, который своим трудом всю жизнь пытался поднять украинскую культуру до европейского уровня. Казалось, я даже чувствовала его присутствие»., – поделилась Христина Соловий.

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    Для особого выхода певица выбрала элегантное платье с эффектным декором. Наряды Христина Соловий подобрала из коллекции дизайнера Дарьи Донец.

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    Кристина Соловий открыла бал в Вене
    Кристина Соловий открыла бал в Вене

    На балу присутствовал и Олег Скрипка, который не только спел дуэтную песню «Зима»., но и охотно станцевал с певицей.

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