17-річна співачка представить Францію на Євробаченні у Відні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Франція востаннє перемагала на конкурсі 57 років тому
фото: Eurovision World

Monroe стане однією з наймолодших виконавиць в історії на головному музичному конкурсі Європи

Monroe з піснею Regarde («Поглянь!») представить Францію на Євробаченні-2026 у Відні. Про це повідомляє «Главком».

Профіль Франції на конкурсі 

Кількість виступів: 67

Дебют країни: 1956 рік (Dany Dauberson – Il est là та Mathé Altéry – Le Temps perdu, без місця)

Найкращий результат: перемога (André Claveau – Dors mon amour, 1958 рік; Jacqueline Boyer – Tom Pillibi, 1960 рік; Isabelle Aubret – Un premier amour, 1962 рік; Frida Boccara – Un jour, un enfant, 1969 рік)

Минулорічний результат: сьоме місце (Louane – Maman)

Деталі вибору заявки на конкурс в Австрії

Французький мовник France 2 сьогодні офіційно оголосив, що країну на Євробаченні-2026 у Відні представить співачка Monroe. Хоча французька преса повідомила про вибір артистки ще раніше, офіційне підтвердження від медіагрупи France Télévisions з’явилося лише опівдні за центральноєвропейським часом. Через кілька годин після цього відбулася й прем’єра самої композиції.

Її конкурсна пісня має назву Regarde і поєднує сучасне звучання з оперними елементами. У композиції використано насичений епічний фон зі скрипками та хоровими партіями. Такий стиль може нагадати шанувальникам переможців останніх років – Nemo та JJ, які також використовували оперну манеру співу.

Авторами є дует Violin Phonix (Максим Моріз і Крістофер Коен), які створили її разом із Fred Savio та Freddie Marche.

Пісня представниці Франції на Євробаченні-2026: Monroe – Regarde («Поглянь!»)

Monroe (повне ім'я – Монро Вата) – це 17-річна співачка, яку, попри юний вік, уже вважають не просто перспективним талантом, а сформованою виконавицею.

Широка французька аудиторія вперше звернула на неї увагу у 2025 році, коли вона перемогла в одинадцятому сезоні телевізійного шоу Prodiges на France 2. У фіналі співачка виконала арію Цариці ночі з опери Die Zauberflöte Вольфганга Амадея Моцарта, продемонструвавши потужний вокал, артистизм і сценічну харизму. Перемога стала переломним моментом у її кар’єрі та принесла їй національне визнання.

Монро народилася у Солт-Лейк-Сіті у США в родині французької матері та американського батька. Вона виросла між двома країнами, а музикою почала займатися ще в дитинстві – співала у церковному хорі, вивчала фортепіано та отримала класичну вокальну освіту. Її музичний стиль сформувався під впливом як хорової музики й мюзиклів, так і оперної традиції. Серед джерел натхнення співачка називає великих виконавиць різних епох – від Сецилії Бартолі до Селін Діон.

Після перемоги на Prodiges вона підписала контракт із Warner Music і в листопаді 2025 року випустила дебютний альбом. До платівки увійшли як класичні твори, так і кросовер-композиції, зокрема L’hymne à l’amour Едіт Піаф та Over the Rainbow з фільму The Wizard of Oz. Паралельно Монро продовжує виступати з концертами у Франції – у церквах і концертних залах, зосереджуючись на класичному репертуарі. 

Нагадаємо, що Велика Британія презентувала пісню для Євробачення у Відні. Назва пісні британського виконавця Look Mum No Computer (Eins, Zwei, Drei («Один, Два, Три»)) звучатиме знайомо для українців. 

До слова, один з найбільших конкурентів України на Євробаченні, Ізраїль, представив свою пісню. Noam Bettan з композицією Michelle («Мішель») виступить на конкурсі у Відні.

