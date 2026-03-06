Головна Скотч Шоу-біз
Дві українські пісні – серед найпопулярніших відео з Євробачення у лютому

Вєрка Сердючка уже багато років регулярно потрапляє до двадцяти найбільш переглянутих відео на офіційному каналі Євробачення
фото: Eurovision

До двадцятки потрапили ті пісні, які принесли Україні топ-3 на головному музичному конкурсі Європи

Дві українські пісні потрапили до топ-20 найбільш переглянутих відео за лютий на офіційному каналі Євробачення. Про це повідомляє «Главком».

Що це за показник?

На офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest щомісяця публікують рейтинг Top 20 Most Watched, у якому підбивають підсумки переглядів відео за попередній календарний місяць. До цього списку можуть потрапляти як нові відео сезону, так і старі виступи чи кліпи з попередніх років, якщо вони знову набирають популярність серед глядачів. До рейтингу враховують різні типи роликів: офіційні кліпи, виступи з національних відборів, прев’ю або виступи безпосередньо з півфіналів і фіналів конкурсу. Підрахунок базується на кількості переглядів на офіційному каналі за минулий місяць.

Хто з України потрапив до двадцятки?

У лютневому рейтингу опинилися одразу дві українські пісні. До топ-20 увійшов виступ Teresa & Maria у виконанні Alyona Alyona та Jerry Heil (двадцяте місце), який представляв Україну на конкурсі 2024 року. Також до списку потрапив культовий номер Dancing Lasha Tumbai (п'ятнадцяте місце) у виконанні Verka Serduchka з конкурсу 2007 року.

Інші найпопулярніші пісні лютого

Серед учасників Євробачення-2026 лише шість зуміли потрапити до переліку. Ними стали: 

№2. Кіпр. Antigoni – Jalla

№5. Греція. Akylas – Ferto 

№7. Данія. Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem

№13. Хорватія. Lelek – Andromeda

№14. Бельгія. Essyla – Dancing on the Ice

№18. Австрія. Cosmó - Tanzschein

На вершині ж перебуває Олександр Рибак зі своєю переможною піснею Fairytale (Норвегія, 2009 рік). Сімнадцяту позицію в рейтингу посів переможець 2025 року JJ з Wasted Love, а ось дванадцятими стали представники Швеції KAJ з Bara Bada Bastu, які поступилися австрійцю за телеголосуванням минулоріч. 

Повне відео Eurovision Top 20: Most Watched – February

Нагадаємо, що Leleka представлятиме Україну на Євробаченні-2026. Співачка здобула максимальну підтримку, отримавши по 10 балів як від професійного журі, так і від глядачів, що в сумі принесло їй переможну 20-ку з конкурсною композицією «Ridnym».

