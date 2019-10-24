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    Шоу-биз

    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч

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    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч

    Лидер Nirvana надевал его для выступления в программе MTV Unplugged

    Кардиган Курта Кобейна – один из самых знаменитых «музыкальных» предметов одежды в мире. Именно в нем певец в 1993 году появился на шоу MTV Unplugged – тогда группа Nirvana исполнила свой самый знаменитый телеконцерт.

    Кардиган оказался на аукционе в Лос-Анджелесе и ушел с молотка за $258 тысяч. Любимый предмет гардероба Курта Кобейна, который умер в 1994 году, был не в идеальном состоянии – он был прожжен сигаретой.

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    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч
    Культовый кардиган Курта Кобейна продали за $258 тысяч

    Вдова Кобейна, Кортни Лав, вручила кардиган в качестве подарка одному из фанатов мужа спустя два года после его смерти. Прежде чем выставить на продажу, поклонник хранил вещь у себя дома в течение 25 лет.

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