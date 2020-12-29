Лана Дель Рей впервые показала фанатам своего жениха-риелтора (фото)

Звезда также рассказала, как сломала руку накануне Нового года

Недавно стало известно, что 35-летняя певица обручилась с бойфрендом Клейтоном Джонсом, которого встретила на сайте знакомств. Лана Дель Рей не подтвердила слухи о грядущей свадьбе, но на публике появилась с роскошным кольцом на том самом пальце. А вчера она опубликовала в инстаграме первое совместное фото с возлюбленным, на котором они оба позируют в защитных масках — ранее исполнительница подверглась критике из-за главного аксессуара 2020-го.

Лана также показала, что праздновать Новый год ей придется в гипсе: звезда повредила руку, когда каталась на коньках. «Когда вы будете смотреть мое второе видео для этого альбома, не думайте, что гипс является символом чего-то. После долго дня с восьмерками и прыжками в сумерках пустыни, я измотала свои коньки еще до съемок. В любом случае перелом не так уж плох, он даже сочетается с моей новой шляпой. Спасибо моей чудесной семье за подарки», — подписала певица серию кадров.

Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.