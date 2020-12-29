Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью

Поклонники и звездные коллеги поздравляют актрису с пополнением

В семье Эммы Робертс произошло радостное событие. Звезда фильма «Пара на Рождество» родила малыша, пол которого до последнего держала в секрете. На свет появился мальчик, которого назвали Родсом, сообщает портал Eonline.

Это случилось еще 27 декабря в одной из клиник Лос-Анджелеса. Однако представители из близкого окружения актрисы рассекретили появление первенца только несколько дней спустя. По словам анонимного источника, мать и малыш чувствуют себя хорошо и уже скоро смогут оказаться дома.

Напомним, что о беременности племянницы Джулии Робертс стало известно в августе. Эмма решилась рассказать об этом не сразу. Она долгое время боролась с бесплодием и даже заморозила свои яйцеклетки, поэтому известие о том, что у нее появится малыш, стало для актрисы настоящим сюрпризом.

«Это звучит глупо, но, когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, — это его отсутствие», — рассказывала ранее Эмма.

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Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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