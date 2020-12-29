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    Шоу-биз

    Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью

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    Актриса Эмма Робертс - Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью
    Актриса Эмма Робертс

    Поклонники и звездные коллеги поздравляют актрису с пополнением

    В семье Эммы Робертс произошло радостное событие. Звезда фильма «Пара на Рождество» родила малыша, пол которого до последнего держала в секрете. На свет появился мальчик, которого назвали Родсом, сообщает портал Eonline.

    Это случилось еще 27 декабря в одной из клиник Лос-Анджелеса. Однако представители из близкого окружения актрисы рассекретили появление первенца только несколько дней спустя. По словам анонимного источника, мать и малыш чувствуют себя хорошо и уже скоро смогут оказаться дома.

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    Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью
    Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью
    Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью
    Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью
    Племянница Джулии Робертс впервые стала матерью

    Напомним, что о беременности племянницы Джулии Робертс стало известно в августе. Эмма решилась рассказать об этом не сразу. Она долгое время боролась с бесплодием и даже заморозила свои яйцеклетки, поэтому известие о том, что у нее появится малыш, стало для актрисы настоящим сюрпризом.

    «Это звучит глупо, но, когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, — это его отсутствие», — рассказывала ранее Эмма.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости дети шоу-бизнес
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