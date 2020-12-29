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    Шоу-биз

    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)

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    Шведский блогер Феликс PewDiePie Чельберг - Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Шведский блогер Феликс PewDiePie Чельберг
    Фото: @pewdiepie

    Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны

    Популярнейшего в мире блогера Феликса PewDiePie Чельберга признали самым красивым мужчиной на планете. Согласно ежегодному рейтингу Independent Critics, шведский автор оказался на первой строчке, обогнав остальных знаменитостей. Список опубликован на YouTube-канале TC Candler.

    Вторую позицию занял южнокорейский певец, участник музыкальной группы BTS Ким Тхэхен, выступающий под псевдонимом Ви. Бронза досталась австралийскому актеру Крису Хэмсворту. На четвертую строчку авторы поставили другого участника BTS — Чона Джонгука. Замыкает пятерку лидеров британский актер Генри Кавилл. Кроме того, в рейтинг вошли многочисленные спортсмены, актеры, модели и музыканты из 40 стран мира.

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    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)
    Самым красивым мужчиной планеты стал блогер из Швеции (фото)

    Создатели рейтинга отмечают, что списки самых красивых лиц всегда очень субъективны, поэтому многие пользователи могут не согласиться с результатами. Однако авторы просят не судить их строго, ведь они выбирают 100 участников из примерно 125 тысяч претендентов. «Это неблагодарная задача, так как ни один человек никогда не согласится со всеми вариантами», — говорится в описании к рейтингу. Несмотря на это заявление, в комментариях нашлось множество пользователей, которые негативно восприняли итоги рейтинга.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 56-летняя Моника Беллуччи в откровенном платье вызвала фурор.

    Пикантный кадр для итальянского Vogue привел фанатов артистки в восторг. Звезду осыпали комплиментами. «Самая обаятельная женщина планеты», «Невероятная», «Нежный цветок!», «Легенда», «Вдохновляющая», «Королева стиля», «Пленяющее декольте!», «Идеал женственности и сексуальности», «Очень горячая», «Настоящая леди», — прокомментировали пользователи Instagram.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
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