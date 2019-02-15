Леди Гага сделала огромную татуировку на спине



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Леди Гага

Певица решила увековечить свою работу в фильме «Звезда родилась»

После того, знаменитая певица Леди Гага более, чем успешно дебютировала в большом кино, снявшись с Брэдли Купером в мелодраме «Звезда родилась», критики и фанаты по достоинству оценили ее актерские способности. И без того немая армия поклонников звезды еще больше увеличилась, а профессиональное сообщество отметило артистку наградой.

Эту одну из главных пока в карьере звезды Гага решила увековечить на своем теле, отдавая должное своей роли в мюзикле-драме. Как раз ко Дню святого Валентина певица посетила тату-салон, где ей сделали на спине огромную татуировку в виде розы с надписью по-французски «Жизнь в розовом цвете». Об этом Леди Гага рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 14 Фев 2019 в 11:30 PST

«Мой спинной мозг – теперь роза», – прокомментировала пост звезда.

Однако, это не единственное изменение, которое претерпело тело певицы. На внутренней стороне руки также наколола ноты, которые читаются, как имя звезды – «G A G A».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga) 14 Фев 2019 в 12:47 PST



