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    Шоу-биз

    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине

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    Леди Гага - Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага

    Певица решила увековечить свою работу в фильме «Звезда родилась»

    После того, знаменитая певица Леди Гага более, чем успешно дебютировала в большом кино, снявшись с Брэдли Купером в мелодраме «Звезда родилась», критики и фанаты по достоинству оценили ее актерские способности. И без того немая армия поклонников звезды еще больше увеличилась, а профессиональное сообщество отметило артистку наградой.

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    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине
    Леди Гага сделала огромную татуировку на спине

    Эту одну из главных пока в карьере звезды Гага решила увековечить на своем теле, отдавая должное своей роли в мюзикле-драме. Как раз ко Дню святого Валентина певица посетила тату-салон, где ей сделали на спине огромную татуировку в виде розы с надписью по-французски «Жизнь в розовом цвете». Об этом Леди Гага рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

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    Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

    «Мой спинной мозг – теперь роза», – прокомментировала пост звезда.

    Однако, это не единственное изменение, которое претерпело тело певицы. На внутренней стороне руки также наколола ноты, которые читаются, как имя звезды – «G A G A».

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    Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

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    кино певица
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