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    Шоу-биз

    Леди Гага восхитила поклонников эпатажным нарядом

    Певица опубликовала пикантные снимки в соцсети
    Леди Гага знает, как правильно преподнести себя в экстравагантных образах. На днях певица в очередной раз это доказала, выложив в Instagram серию снимков в сногсшибательном наряде. Звезда надела темно-синий блейзер поверх голого тела, так что глубокий разрез слегка приоткрыл грудь, не выходя за рамки приличия.
    • Вчора, 23:29
    • Розсилка

    Певица опубликовала пикантные снимки в соцсети

    Леди Гага знает, как правильно преподнести себя в экстравагантных образах. На днях певица в очередной раз это доказала, выложив в Instagram серию снимков в сногсшибательном наряде.

    Звезда надела темно-синий блейзер поверх голого тела, так что глубокий разрез слегка приоткрыл грудь, не выходя за рамки приличия. Но и это еще не все, несмотря на короткую длину Леди Гага встала в вызывающую позу, слегка оголив бедра. На ноги звезда надела роскошные ботфорты Versace, декорированные крестами, инкрустированные камнями. Свой образ она дополнила черным беретом с внушительной брошью. Макияж с ярко-розовой помадой прекрасно контрастировал с темным луком.

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    Леди Гага восхитила поклонников эпатажным нарядом
    Леди Гага восхитила поклонников эпатажным нарядом
    Леди Гага восхитила поклонников эпатажным нарядом

    Напомним, что недавно Леди Гага показала обручальное кольцо c огромным бриллиантом
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