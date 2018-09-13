Легендарный английский футболист отказался от перехода в российский клуб



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Тот случай, когда репутация важнее денег

Защитник Джон Терри не перейдет в «Спартак».

Об этом 37-летний игрок сообщил в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Terry (@johnterry.26) 12 Сен 2018 в 9:23 PDT

«После серьезных раздумий, я принял решение отказать «Спартаку». Хочу поблагодарить клуб и пожелать ему и его фанатам хорошего завершения сезона.Это амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после обсуждения этого варианта с семьей мы пришли к выводу, что это будет неправильным решением для нас на данный момент», – написал Терри.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Астон Виллу». Терри мог перейти в «Спартак» на правах свободного агента.

Джерело: Sports.ru