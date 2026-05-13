Легендарний метал-гурт Metallica спричинив «концертний землетрус» у Греції (відео)

Юлія Відміцька
Гурт Metallica викликав невеликий землетрус через масштаби свого концерту
Сейсмологи провели дослідження під час шоу гурту

В Афінах відгримів концерт популярного американського метал-гурту Metallica. Виступ музикантів, який відвідали близько 90. тис глядачів, спричинив реальний землетрус. Сейсмологи прокоментували ситуацію, пише «Главком» із посиланням на Тovima.com.

За спостереженнями фахівців, під час концерту Metallica було зафіксовано виражені мікросеймічні рухи. Щоб зафіксувати ці результати, Національна обсерваторія Греції встановила сейсмограф на концерті. Захід відбувся на Афінському олімпійському стадіоні.

Тож сейсмологам вдалося зафіксувати мікроколивання ґрунту схожі на міні-землетрус. Такі явища часто називають «концертними землетрусами». «Останніми роками подібні явища фіксувалися на великих концертах по всьому світу, де енергія натовпу спричиняла слабкі сейсмічні коливання, відомі як «концертні землетруси». Сьогоднішній концерт дає рідкісну нагоду дослідити це явище й тут, у Греції, оскільки присутність десятків тисяч глядачів може залишити свій… сейсмічний слід», – повідомити в інституті.

До слова, Греція має особливе розташування – в одному з найбільш сейсмічно активних регіонів Європи. Тож невеликі землетруси для мешканців Афін звичайна справа.

Як писав «Главком», торік концерт Metallica на футбольному стадіоні коледжу на сході США, розташованому на території кампуса Політехнічного інституту Вірджинії та Державного університету в Блексбурзі був не просто виступом, а цілою сейсмічною подією. Тоді сейсмологічна обсерваторія Вірджинського політехнічного інституту (VTSO) також зафіксувала підземні поштовхи, спричинені величезною енергією концерту.

До слова, на початку повномаштабного вторгнення РФ в Україну благодійний фонд All Within My Hands Foundation легендарної метал-групи Metallica пожертвував $500 тис. на допомогу українським біженцям. Кошти надійдуть неурядовій організації World Central Kitchen (WCK), яка забезпечує харчуванням тих, хто виїхав з України через війну Рсії проти України.

