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    Metallica виконає гімн США перед третім матчем фіналу плей-офф НБА

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    Metallica виконає гімн США перед третім матчем фіналу плей-офф НБА

    Третя гра фінальної серії відбудеться в Окленді на «Оракл-Арені» 6 червня

    Учасники американської метал-групи Metallica Джеймс Хетфілд і Кірк Хемметт виконають гімн США перед початком третього матчу фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації «Голден Стейт Ворріорс» - «Торонто Репторс».

    Гімн Канади виконає кантрі-співачка Теніль Артс, повідомляє прес-служба ліги в Twitter.

    Нагадаємо, перші дві гри фіналу плей-офф пройшли в Торонто на «Скотіабанк-Арені». У першій зустрічі перемогу з рахунком 118:109 здобули господарі.

    У другому матчі фінальна сирена зафіксувала перемогу каліфорнійських баскетболістів - 109:104. Третя гра фінальної серії відбудеться в Окленді на «Оракл-Арені» 6 червня.

    США НБА
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