Metallica виконає гімн США перед третім матчем фіналу плей-офф НБА
Третя гра фінальної серії відбудеться в Окленді на «Оракл-Арені» 6 червня
Учасники американської метал-групи Metallica Джеймс Хетфілд і Кірк Хемметт виконають гімн США перед початком третього матчу фінальної серії плей-офф Національної баскетбольної асоціації «Голден Стейт Ворріорс» - «Торонто Репторс».
Гімн Канади виконає кантрі-співачка Теніль Артс, повідомляє прес-служба ліги в Twitter.
Нагадаємо, перші дві гри фіналу плей-офф пройшли в Торонто на «Скотіабанк-Арені». У першій зустрічі перемогу з рахунком 118:109 здобули господарі.
У другому матчі фінальна сирена зафіксувала перемогу каліфорнійських баскетболістів - 109:104. Третя гра фінальної серії відбудеться в Окленді на «Оракл-Арені» 6 червня.