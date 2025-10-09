Комік Лірник розповів, чому записував звернення до Путіна та чи вважає себе зрадником

Гуморист вперше під час повномасштабної війни поспілкувався з українськими журналістами

Український сценарист, актор, ексучасник шоу Comedy Club UA Антон Лірник спростував чутки про своє перебування в Росії. Він відреагував на те, що на Батьківщині його записали до списку зрадників та пояснив про скандальне відео, в якому на початку повномасштабної війни звертався до диктатора Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Аліни Доротюк.

Після 2014 року репутація гумориста серед української аудиторії стала суперечливою. Лірник продовжив працювати в Росії, виступав у російських шоу та знімався на федеральному телебаченні. Через це чимало українців називають його зрадником і звинувачують у підтримці країни-агресора. Сам Лірник публічно уникав чітких політичних заяв, що ще більше підсилювало неоднозначне ставлення до нього серед земляків. Втім зрадником гуморист себе не вважає.

«Мені це, звісно, не подобається. Бо я нікому, нічого не зраджував, нічого не продавав. Тому я це не приймаю. Я не зрадник. Не бачу якихось потужних аргументів в тому, що я зрадник», – завив Лірник.

На початок повномасштабної війни Лірник перебував у Москві, де активно працював. Через стан здоров’я та вирішення фінансових та інших моментів, за словами гумориста, одразу виїхати не було змоги. Тому він залишався в Росії ще близько місяця. У першому антивоєнному дописі Лірник лаконічно написав: «Зупиніть війну».

Це викликало реакцію з боку ФСБ і як наслідок з'явилось звернення до Путіна з проханням про гуманітарний коридор. У відео, яке набрало мільйони переглядів, Лірник уникав слова «війна». Багато українців тоді сприйняли це звернення як зраду або компроміс з агресором. Лірник зазначив, що розуміє реакцію земляків. Гуморист визнає, що міг би зробити інакше.

«Я написав антивоєнний допис. Після цього до мене прийшов представник ФСБ і сказав: «Антоне, ми за вами слідкуємо. Будь ласка, ніяких висловлювань, ніякої позиції, нічого не треба. Бо ви ж розумієте, де ви перебуваєте». Я був наляканий і нічого не зробив… Ми знайшли компромісний варіант для того, щоб я не заробив собі на строк у Росії. Я не мав казати слово війна, але говорив, що це дуже погана ситуація, що це пекло, що це катастрофа, що можуть померти цивільні, будь ласка, відкрийте коридор. Це була така форма, аби мої підписники в Росії звернули увагу на те, що відбувається. Сподіваюся, що на когось це вплинуло», – заявив Лірник.

Тепер же Лірник, який живе в іспанській Валенсії, називає Путіна «маніяком». «Це маніяк, який отримав кермо влади. Протягом років він робив усе, аби це кермо в нього не відібрали. Захопив усе, що можливо, і веде своїм маніакальним курсом країну», – заявив Антон Лірник.

Зазначимо, що це не перше інтерв'ю Лірника представникам медіа під час повномасштабної війни. До цього він виходив у прямий етер телеканалу «Дождь» та спілкувався з різними блогерами. Нещодавно також вийшло майже годинне інтерв'ю на одному з російськомовних YouTube-каналів, на який підписано понад 120 тис. фолловерів.

