Ольга Фреймут написала про п'ятки «зрадниці» та розвеселила мережу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Фреймут іронічно зауважила, що «з такими ногами в історію не зайдеш»
колаж: glavcom.ua

Ольга Фреймут відреагувала на затримання: «З такими ногами в історію не зайдеш»

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася у соцмережах різкою реакцією на фото з моменту затримання жінки, яку назвала зрадницею України. На фотографії жінка лежить обличчям донизу на підлозі серед кімнати, де правоохоронці, ймовірно, проводять слідчі дії. Фреймут розкритикувала зовнішній вигляд жінки та закцентувала увагу на стані п’яток жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ольги Фреймут.

Фреймут іронічно зауважила, що «з такими ногами в історію не зайдеш».

Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 1

«Зрадниця України лежить на підлозі в момент затримання. Ганебне фото – останнє фото, бо їй загрожує довічне ув’язнення. Як так? Знати, що кожен день для тебе може стати останнім і мати такі брудні порепані п’ятки? Такими ногами в історію не зайдеш. Навіть кримінальну», – написала Фреймут.

Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 2

В коментарях під дописом українки підтримали Фреймут, а також продовжили іронічно жартувати над жінкою.

Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 3
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 4
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 5
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 6
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 7
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 8
Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 9

Також виникли підозри, що аккаунт телеведучої був взламаний, проте Ольга Фреймут одразу спростувала таку можливість.

Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу фото 10

Як відомо, українська ведуча Ольга Фреймут вперше за довгий час дала інтерв’ю, у якому зазначила, що майже не спілкувалась з Машою Єфросиніною, але припустила, що тій подобався її чоловік, продюсер Володимир Локотко. Єфросиніна відреагувала на заяви Фреймут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ТСН.ua.

Ольга Фреймут в інтерв’ю Раміні Есхакзай стверджувала, що майже не знайома з ведучою, що вони рідко перетиналися на знімальних майданчиках. Зокрема стверджувала, що її цькували колеги за українську мову, а сама Єфросиніна навіть проявляла симпатію до чоловіка Фреймут.

Ольга Фреймут соцмережі

