Ольга Фреймут написала про п’ятки «зрадниці» та розвеселила мережу

Ольга Фреймут відреагувала на затримання: «З такими ногами в історію не зайдеш»

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут поділилася у соцмережах різкою реакцією на фото з моменту затримання жінки, яку назвала зрадницею України. На фотографії жінка лежить обличчям донизу на підлозі серед кімнати, де правоохоронці, ймовірно, проводять слідчі дії. Фреймут розкритикувала зовнішній вигляд жінки та закцентувала увагу на стані п’яток жінки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Ольги Фреймут.

Фреймут іронічно зауважила, що «з такими ногами в історію не зайдеш».

«Зрадниця України лежить на підлозі в момент затримання. Ганебне фото – останнє фото, бо їй загрожує довічне ув’язнення. Як так? Знати, що кожен день для тебе може стати останнім і мати такі брудні порепані п’ятки? Такими ногами в історію не зайдеш. Навіть кримінальну», – написала Фреймут.

В коментарях під дописом українки підтримали Фреймут, а також продовжили іронічно жартувати над жінкою.

Також виникли підозри, що аккаунт телеведучої був взламаний, проте Ольга Фреймут одразу спростувала таку можливість.

