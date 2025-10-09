«Це дорога в нікуди». Відома акторка висловилась про євроінтеграцію України

Користувачі соцмереж звернули увагу, що іноземка виконує власні версії не своїх хітів

Українська акторка Тетяна Малкова, яка відома, зокрема, за фільмом «Конотопська відьма», висловила низку гострих зауважень щодо свого життя у Польщі та перспектив України в Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Культура».

Малкова, яка вже кілька років мешкає з чоловіком і дітьми в Польщі, заявила, що останнім часом відчуває на собі загострення антиукраїнських настроїв. За словами акторки, коли вона виходить на вулицю, люди можуть ставити питання: «Ти хто взагалі?». Це змушує Тетянку Малкову уникати публічних місць.

«Там я три роки сиджу в себе у квартирі, нікуди не виходжу. Ні в ресторани, ні в якісь заклади, навіть на ці фестивалі... Я сиджу в себе у квартирі на своєму ганку і все. Я нікуди не хочу ходити... Можливо, це через загострення антиукраїнських настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе так: «Ти хто взагалі?»», – розповіла Малкова.

Крім того, Малкова відверто виступила проти вступу України до Європейського Союзу. Акторка висловила думку, що «це дорога в нікуди» через бюрократію, яка, на її думку, призводить до втрати людяності. Вона навела приклад власного досвіду із медициною: під час травми ноги звернулася в приватну клініку в Польщі і отримала консультацію, яка її не вразила. Малковій порекомендували підняти ногу і прикласти холод, із повторним візитом через кілька днів. Акторка не планує повертатися з дітьми на Батьківщину, поки не буде чіткої безпеки.

Тетяна Малкова народилася 13 серпня 1988 року в Києві. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Відома за ролями у фільмах і серіалах, зокрема, «Конотопська відьма», «Відпустка наосліп», «Папаньки», «Школа», «Великі Вуйки» та інших.

Окрім акторської діяльності, Малкова має великий досвід роботи на телебаченні: була ведучою на телеканалах «1+1», «Україна», «Перший національний», «Прямий». Також працювала журналісткою, авторкою сюжетів і репортеркою. Тетяна брала участь у популярному талант-шоу «Голос країни», де проявила себе як співачка. В третьому сезону проєкту під дівочим прізвищем Ожелевська дійшла до фіналу.

