«Це дорога в нікуди». Відома акторка висловилась про євроінтеграцію України
Українська акторка Тетяна Малкова, яка відома, зокрема, за фільмом «Конотопська відьма», висловила низку гострих зауважень щодо свого життя у Польщі та перспектив України в Європейському Союзі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Культура».
Малкова, яка вже кілька років мешкає з чоловіком і дітьми в Польщі, заявила, що останнім часом відчуває на собі загострення антиукраїнських настроїв. За словами акторки, коли вона виходить на вулицю, люди можуть ставити питання: «Ти хто взагалі?». Це змушує Тетянку Малкову уникати публічних місць.
«Там я три роки сиджу в себе у квартирі, нікуди не виходжу. Ні в ресторани, ні в якісь заклади, навіть на ці фестивалі... Я сиджу в себе у квартирі на своєму ганку і все. Я нікуди не хочу ходити... Можливо, це через загострення антиукраїнських настроїв, тому що це дуже складно, коли ти виходиш, і на тебе так: «Ти хто взагалі?»», – розповіла Малкова.
Крім того, Малкова відверто виступила проти вступу України до Європейського Союзу. Акторка висловила думку, що «це дорога в нікуди» через бюрократію, яка, на її думку, призводить до втрати людяності. Вона навела приклад власного досвіду із медициною: під час травми ноги звернулася в приватну клініку в Польщі і отримала консультацію, яка її не вразила. Малковій порекомендували підняти ногу і прикласти холод, із повторним візитом через кілька днів. Акторка не планує повертатися з дітьми на Батьківщину, поки не буде чіткої безпеки.
Тетяна Малкова народилася 13 серпня 1988 року в Києві. Закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. Відома за ролями у фільмах і серіалах, зокрема, «Конотопська відьма», «Відпустка наосліп», «Папаньки», «Школа», «Великі Вуйки» та інших.
Окрім акторської діяльності, Малкова має великий досвід роботи на телебаченні: була ведучою на телеканалах «1+1», «Україна», «Перший національний», «Прямий». Також працювала журналісткою, авторкою сюжетів і репортеркою. Тетяна брала участь у популярному талант-шоу «Голос країни», де проявила себе як співачка. В третьому сезону проєкту під дівочим прізвищем Ожелевська дійшла до фіналу.
