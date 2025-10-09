Головна Світ Політика
Зеленський пояснив, що уб'є рейтинг Путіна

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський пояснив, що уб’є рейтинг Путіна
Зеленський: Путін може розв’язати світову війну, аби врятувати свій рейтинг
фото із відкритих джерел

За словами президента, Росія платить високу ціну для захисту особистого рейтингу свого диктатора

Президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін утримується від оголошення мобілізації через страх втратити популярність у Росії. За його словами, Кремль витрачає величезні гроші, щоб утримати армію контрактників, і така політика може підштовхнути диктатора до масштабнішої війни. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Глава держави наголосив, що Путін утримується від мобілізації не через гуманність, а через страх втратити підтримку населення. Москва витрачає величезні гроші на контракти, аби компенсувати нестачу солдатів, але така стратегія має межі.

«Пам'ятаєте, чому вони зупинили мобілізацію? Путін почав втрачати рейтинги. Мобілізація – це точно втрачені рейтинги у лідера Російської Федерації. Він тільки через це її не робив. Повірте, платити великі гроші за контракти вони точно не хотіли. Але вони на це пішли. Уявіть собі, яка ціна захисту його особистого рейтингу.

Як зазначає Зеленський, якщо буде мобілізація – це виклик Європі, адже тоді Путін почне велику війну: «Чому я вважаю, що є такий ризик? Йому потрібно «продавати» успіх. У війні проти України все, що він міг «продати», він вже «продав», і ви бачите, вже товар неякісний – він «продає» брехню, що начебто може чогось досягти у війні проти України. А де можуть бути швидкі його успіхи? Дивіться на мапу Європи. Де будуть швидкі успіхи, туди він і піде, якщо буде мобілізація. Це точно. А для чого йому мобілізувати мільйони? Є великий ризик, що Путін піде реально у світову війну».

«Тому такі важливі були, на мій погляд, сигнали європейців і ініціатива США і президента Трампа, що важливо посадити Путіна за стіл перемовин. Тому що це може його зупинити і зменшити ризики розширення військових дій», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що падіння рейтингу Путіна відбулося на тлі внутрішніх проблем у Росії – різкого зростання комунальних тарифів, перебоїв з інтернетом і розчарування в перспективах домовленостей зі США щодо війни проти України. За даними російського Фонду «Общественное мнение», довіра до Путіна знизилася до 79%, що стало найнижчим показником майже за три роки.

Теги: росія путін політика мобілізація Володимир Зеленський

