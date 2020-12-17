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    Шоу-биз

    Макс Барских представил новый сингл Runway (видео)

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    Певец Макс Барских - Макс Барских представил новый сингл Runway (видео)
    Певец Макс Барских

    В новом видео показаны зимнее образы из первой коллекции

    Украинский поп-певец Макс Барских представил Runway –третий трек музыканта в стиле электро-хаус, вошедший в будущий альбом Industrial Habits, специально созданного Барских для собственного fashion-art проекта Nick Vangard.

    В рамках своей творческой лаборатории Макс Барских не устает экспериментировать с музыкой, тем самым видоизменяя присущую для себя формулу поп-звучания до неузнаваемости. Сингл Runway продолжает эстетику двух предыдущих треков Out of the Box и Style, выпущенных под брендом Nick Vangard, и стилизован тематическим видео-показом с элементами промышленных кварталов мегаполиса.

    В новом видео модели «выгуливают» зимнее образы из первой коллекции Industrial Habits – коллекции, посвященной вредным привычкам ночного города. Вижуал кампейна был создан Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.

    Новый сингл уже доступен на всех стриминговых площадках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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