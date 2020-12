Макс Барских представил новый сингл Runway (видео)

В новом видео показаны зимнее образы из первой коллекции

Украинский поп-певец Макс Барских представил Runway –третий трек музыканта в стиле электро-хаус, вошедший в будущий альбом Industrial Habits, специально созданного Барских для собственного fashion-art проекта Nick Vangard.

В рамках своей творческой лаборатории Макс Барских не устает экспериментировать с музыкой, тем самым видоизменяя присущую для себя формулу поп-звучания до неузнаваемости. Сингл Runway продолжает эстетику двух предыдущих треков Out of the Box и Style, выпущенных под брендом Nick Vangard, и стилизован тематическим видео-показом с элементами промышленных кварталов мегаполиса.

В новом видео модели «выгуливают» зимнее образы из первой коллекции Industrial Habits – коллекции, посвященной вредным привычкам ночного города. Вижуал кампейна был создан Аланом Бадоевым в коллаборации с Trend Pazl.

Новый сингл уже доступен на всех стриминговых площадках.

