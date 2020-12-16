Вышел трейлер документального фильма о Билли Айлиш (видео)

В фильме певица прячется от монстров в родительской кровати и скучает по близким

Платформа Apple TV+ опубликовала первый трейлер документального фильма «Билли Айлиш: слегка размытый мир». Его режиссером выступил автор одного из самых известных фильмов об индустрии моды «Сентябрьский номер» Р. Дж. Катлер.

Судя по двухминутному ролику, фильм расскажет не только о карьере певицы, но и о ее отношениях с родными и повседневной жизни. В трейлере Билли Айлиш делится, что спит в кровати родителей, так как боится монстров в своей комнате. Помимо этого там есть кадры архивных семейных съемок.

Премьера фильма состоится 26 февраля.

18-летняя Билли Айлиш считается одним из самых популярных современных исполнителей. В этом году певица получила сразу пять наград «Грэмми».

Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.