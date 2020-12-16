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    Шоу-биз

    Вышел трейлер документального фильма о Билли Айлиш (видео)

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    Вышел трейлер документального фильма о Билли Айлиш (видео)

    В фильме певица прячется от монстров в родительской кровати и скучает по близким

    Платформа Apple TV+ опубликовала первый трейлер документального фильма «Билли Айлиш: слегка размытый мир». Его режиссером выступил автор одного из самых известных фильмов об индустрии моды «Сентябрьский номер» Р. Дж. Катлер.

    Судя по двухминутному ролику, фильм расскажет не только о карьере певицы, но и о ее отношениях с родными и повседневной жизни. В трейлере Билли Айлиш делится, что спит в кровати родителей, так как боится монстров в своей комнате. Помимо этого там есть кадры архивных семейных съемок.

    Премьера фильма состоится 26 февраля.

    18-летняя Билли Айлиш считается одним из самых популярных современных исполнителей. В этом году певица получила сразу пять наград «Грэмми».

    Ранее «Скотч» сообщал, что 19-летнюю «Зомби Анджелины Джоли» из Ирана посадили на 10 лет.

    Табар была задержана на основании постановления суда Тегерана, который занимается культурными преступлениями, а также социальной и моральной коррупцией. Сейчас иранские журналисты требуют свободы для девушки и даже просят саму Анджелину Джоли вмешаться и добиться справедливости.

     Читайте также: К этим фото стоит приглядеться. Самое интересное кроется на заднем плане
    Теги: знаменитости трейлер певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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