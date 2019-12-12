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    Шоу-биз

    Мама Илона Маска выложила его фото 1995 года, где он чинит стекло машины

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    <p>Сам Маск увидел на фото отсылку к разбитому стеклу Cybertruck</p> <div></div> - Мама Илона Маска выложила его фото 1995 года, где он чинит стекло машины

    Сам Маск увидел на фото отсылку к разбитому стеклу Cybertruck

    В юности у Маска не было денег, чтобы купить новое стекло, поэтому он искал замену на автомобильных свалках

    Мама Илона Маска, Мэй Маск, выложила в твиттер фото сына 1995 года. «1995-й. А люди еще говорят, что ты ничего не понимаешь в машинах», — подписала она этот кадр.

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    На снимке 24-летний Илон чинит окно своего автомобиля, которое разбили воры, чтобы украсть магнитолу. Об этом сам бизнесмен рассказал в комментариях под фото. В то время у Маска не было денег, чтобы купить новое стекло, поэтому он нашел замену на автомобильной свалке. «Круг замкнулся, лол», ― добавил Маск, намекая на разбившееся стекло своего нового Cybertruck.

    Напомним, 22 ноября на презентации в Лос-Анджелесе бизнесмен показал новинку Tesla ― бронированный пикап Cybertruck. На мероприятии Маск заявил, что такой автомобиль может выдержать обстрел из 9-миллиметрового пистолета благодаря бронированному стеклу. Однако во время демонстрации прочности стекло разбилось, когда в него бросили металлический шар.

     

    Илон Маск Tesla новости
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